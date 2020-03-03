Büyükşehir Mart etkinlikleri söyleşi ile başlıyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Mutlu Ölme Sanatı’ isimli söyleşi düzenlenecek.

Sakarya'da Mart ayı kültür sanat etkinlikleri başlıyor. Bu kapsamda 4 Mart Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte kültür sanat dostları ile buluşacak olan Yazar Bülent Akyürek program sonunda okurları için kitaplarını imzalayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, tüm Sakaryalılar'ı programa davet etti.

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