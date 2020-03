Başkan Yüce, UDEF’i makamında ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) üyelerini makamında ağırladı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye konuk oldu. Gerçekleştirilen buluşmada UDEF Yurtdışı Çalışmalar Genel Koordinatörü Muhammed Malik Taylan ve federasyon üyeleri yer aldı. UDEF’in çalışmalarını takip ettiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, öğrencilere fayda sağlayacak her faaliyete destek olmaya çalışacaklarını belirtti. UDEF hakkında bilgiler veren UDEF Yurtdışı Çalışmalar Genel Koordinatörü Muhammed Malik Taylan, “UDEF olarak ülkemizde misafir olan öğrencilerin organizasyon kabiliyeti kazanmalarını, ülkemizi daha iyi tanımalarını, kendi ülkelerini tanıtmalarını ve ülkemiz insanıyla buluşmalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu ve Uluslararası Öğrenci Buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde yaklaşık 178 bin uluslararası öğrenci var. Bu sayı da her yıl artarak devam ediyor. Bu durum gerçekleştirdiğimiz organizasyonların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İnşallah Eylül ayında Sakarya’da Uluslararası Öğrenci Buluşmaları adı altında bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konuda sizlerin destek olacağına inancımız tam” dedi.

UDEF’in çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Ülkemizin yabancı öğrencilere tanıtımı, yabancı öğrencilerin ülkemize adapte olması konusunda gerçekten önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sakarya’mız bir bakıma öğrenci şehridir. Şehrimizde iki üniversite ve 100 bine ulaşan öğrencisi var. Bu sayının içerisinde de hatırı sayılır derecede uluslararası öğrenci bulunuyor. Biz öğrencilerimizin yararına olacak her türlü çalışmaya destek sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Okuyan, üreten, kendini geliştiren, ilmini arttıran, devletine, milletine faydalı olmak için mücadele eden öğrenciler ülkemizi müreffeh yarınlara ulaştıracak olanlardır” diye konuştu.

