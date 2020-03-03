Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Adapazarı'nda otomobille servis minibüsünün çarpışma anı, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine anbean yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-03-03 20:29:18



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