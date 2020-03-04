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Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

Adapazarı'nda otomobil ile servis aracının çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya

2020-03-03 23:34:08



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