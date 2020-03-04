SAÜ’de deprem için farkındalık semineri düzenlenecek

SAÜ’de 17 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında deprem semineri düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM) ile Sakarya Valiliği İl ve Afet Acil Durum Müdürlüğü işbirliği ile “17 Mart deprem haftası” dolayısıyla seminer düzenlenecek. Seminer kapsamında 6 Mart Cuma günü SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak seminer, saat 14.00’de başlayacak. Seminerde Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emrah Doğan ve SAÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Zeki Özcan birer konuşma gerçekleştirecek.

SAÜ AYM Müdür Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, seminerin devamında “24 Ocak 2020 Sivrice Depremi ve Doğu Anadolu Fayı” konulu bir sunum yapacak.

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