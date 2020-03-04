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Suriyeli ve Iraklı sığınmacılardan Türk askerine destek Sığınmacılar, TSK’nin başlatmış olduğu ‘Bahar Kalkanı’ hakeratına destek verdiklerini açıkladı

İHA

Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar, TSK'nin başlatmış olduğu 'Bahar Kalkanı' hakeratına destek verdiklerini açıkladı.

Suriyeli ve Iraklı sığınmacılardan Türk askerine destek Sığınmacılar, TSK’nin başlatmış olduğu ‘Bahar Kalkanı’ hakeratına destek verdiklerini açıkladı

Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar, TSK’nin başlatmış olduğu ‘Bahar Kalkanı’ hakeratına destek verdiklerini açıkladı.
Sakarya’da yaşayan Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de başlatmış olduğu Bahar Kalkanı harekatında yanlarında olduklarını desteklediklerini açıkladı. Tığcılar Mahallesindeki bir lokantada basın açıklaması yapan sığınmacılar Türk askeri için bol bol dua ettiler.

Bizler can kaybı nedir bilen insanlarız
Yapılan basın açıklamasını Suriyeli ortaokul öğrencisi Abdulaa Azavi yaptığı açıklamada, “Yaşanan savaş şartlarından dolayı yerinden, yurdundan ayrılmış ve Türkiye’ye sığınmış Iraklı, Suriyeli kardeşleriniz olarak İdlib’de şehit olan askerlerimizin acısını yüreklerde yaşıyoruz. Bizler savaş nedir, can kaybı nedir bilen insanlarız. Bizler acılarımızdan kurtulmak için yerimizi, yurdumuzu bırakarak sizlerin misafiri olarak buralara kadar gelmek zorunda kaldık. Türk devleti bizi kucakladı, Türk halkı bizimle ekmeğini paylaştı. Bu nedenle tüm dünya duysun ki Türkiye’nin karşısındaki her düşman, bizimde düşmanımızdır ve dualarımız Mehmetçik ile beraberdir. Bizler Türk askerine yapılan hain saldırıları kınamak ve şehitlerimizi anmak için bu gün burada toplanarak dükkanlarımızın kepenklerini kapattık. Çünkü biliyoruz ki Türk ordusu düşerse, ümmet düşer. Allah Mehmetçiğimizi korusun” dedi.

Türk vatandaşları gibi burada yaşıyoruz.
Abdülsamet Kerkük ise yaptığı açıklamada, “Burada Suriyeliler ve Irak halkları olarak, Türkiye halkının acılarını paylaşıyoruz. Türk milletine bizi kucakladıkları için çok teşekkür ederiz. Türk halkının bizimle burada ekmeğini bölüştüğünden ötürü, İdlib’deki şehitlerimizin acısını paylaşıyor, onlara Fatiha okuyoruz. Irak ve Suriye halkları olarak, Türk milletine bize sahip çıktığı için çok teşekkür ederiz. Biz Türk askerinin yanında durmaya, onlara destek vermeye, Suriye ve Irak halkları olarak hazırız. Bizler burada tıpkı Türk vatandaşı gibiyiz. Tıpkı Türk vatandaşları gibi burada yaşıyoruz” diye konuştu.

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