Sosyal medya fenomenleri SAÜ'de bir araya geldi

Sosyal medya fenomenleri SAÜ'de düzenlenen ' Sosyal Medya Zirvesinde' bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genç Girişimciler Topluluğunca düzenlenen “Sosyal Medya Zirvesi” etkinliğinde sosyal medya fenomenleri öğrencilerle bir araya geldi. SAÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen ve iki gün süren söyleşilerde ilk gününde sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı Gökhan Tevek, Melis İşiten ve Bestami Köse konuk olarak yer aldı.



Hayatta beni en çok mutlu eden şey oyunculuk

Birinci oturumda konuşmasını yapmak için sahneye çıkan Gökhan Tevek, kendini tanıtarak sosyal medya dünyasında nasıl tanınır bir kişi haline geldiğini anlattı. Müzik tutkusu sayesinde bu noktalara geldiğini, daha sonra da oyunculuk yapmaya başladığını anlatan Tevek, “Hayatta beni en çok mutlu eden şey oyunculuk. Elbette herkesin bir tıkanma noktası vardır. Önemli olan bunu aşmak için çok çaba sarf etmek” dedi. Sosyal medyanın gereksinimlerine de değinen Gökhan Tevek, “Sosyal medyada yeniliklere açık olmalı ve güncelliği yakalamalıyız” dedi.



Gülmek hayatla mücadele etmektir

İkinci oturumda söz alan Melis İşiten, kendini tanıttıktan sonra yazarlığa nasıl başladığını öğrencilere aktardı. İşiten, “2013 yılından beri sosyal medyada yazıyorum. Ancak anne olduktan sonra takipçi sayım hızla arttı. Bu sayede TEDx konuşmaları yapmak için teklifler almaya başladım. Kadın ve çocuklar için gerçekleştirilen birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım” dedi. Daha sonra sosyal medya üzerine konuşan İşiten, “Sosyal medya dünyasında büyük bir sevgisizlik hâkim. Bana karşı gelen olumsuz yorumlara aldırış etmiyorum, sadece gülüyorum, çünkü gülmek hayatla mücadele etmektir” ifadelerini kullandı.



Gezin, görün, farklı kültürler tanıyın

Üçüncü oturumda konuşan Bestami Köse, gezgin olmaya nasıl karar verdiğini anlatarak konuşmasına başladı. Dünyadaki birçok ülkeye yaptığı gezileri sırasında edindiği deneyimleri öğrencilere aktaran Köse, ilginç gezi hikayelerini anlattı. Köse, “Trenle 42 gün boyunca gezdim, inanılmaz manzaralar gördüm. Şu ana kadar toplam 80 ülkeye gittim, fakat zannedildiği gibi hayatımın tehlikeye gireceği herhangi bir durumla karşılaşmadım. Beni bu duruma iten şey, gezme, görme ve farklı kültürler tanıma isteği oldu. Sizler de henüz öğrenciyken mutlaka gezin, görün farklı kültürler tanıyın” dedi. İspanya’nın Barcelona şehrinin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Köse, insanların Sahra Çölünü mutlaka görmeleri gerektiğini dile getirerek sözlerini noktaladı.

Söyleşilere ikinci gün ise Timur Akkurt, Ekin Kollama, Murat Türkbıkmaz, Uğur Can Akgül, Alican Turan ve Berk Keklik katıldı. İlk gün olduğu gibi üç oturum şeklinde gerçekleştirilen söyleşiye çok sayıda öğrenci katıldı. Keyifli anlar yaşanan söyleşide her oturum sonrasında öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan konuklara plaket takdim edildi.

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