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SUBÜ'de yeni dekan göreve başladı

İHA

SUBÜ'de yeni dekan göreve başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) görevlendirilen dekan görevine başladı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Yurdanur Dikmen atandı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, göreve başlayan Dekan Dikmen, Fakülte Sekreteri Sertaç Koç, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol ve akademik personele hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında oluşturulan dekanlık biriminde gerçekleştirilen ziyarette Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Söğütlü Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Genç ile SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar da yer aldı.

Tarihi bir gün
Nitelikli bir fakülte kurulduğunu söyleyen Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, “Tercihini Akyazı’dan yana kullanan başta Rektör hocamız olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Bundan sonra önemli olan ilçemizde bu fakültenin değerinin bilinmesi. Fakültenin değerini anlamalı, kavramalı ve bu doğrultuda üzerimize düşenleri yapmalıyız. Nitelikli bir eğitim için SUBÜ tarafından ortaya konulan çabaları biz bizzat görüyoruz” dedi.

Başarı dilekleri
Çalışmalarını uzun süredir gerçekleştirdikleri Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin geçici olarak hizmet sunacak fiziki bölümünü oluşturduklarını, dekan ve fakülte sekreteri atamalarını gerçekleştirdiklerini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Göreve başlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Üstün başarılar diliyorum. Bir süre Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile aynı binada hizmet sunacak fakültemizde idari ve akademik kadroyu oluşturmak, öğrenci alabilecek duruma gelmek ve yerleşke oluşturmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Fakültenin yeni binası için proje çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Akademik destek sağlayacağız
Yeni bir üniversite kurduklarını ve bu süreçte en ince detaylara dahi dikkat ettiklerini vurgulayan Rektör Sarıbıyık, “Hedefimiz kimlikli bir bina tasarlamak. Burayı bir sağlık kampüsü haline getirerek bölgenin sağlık turizmine ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Şehrimizin bu bölgesinde termal enerjinin sağlık alanında kullanılması, fizik tedavi merkezinin açılması, yaşlılarımızın da güzel vakit geçirecekleri alanların yavaş yavaş oluşturulması noktasında akademik destek sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İşlerimizi istişareyle ve yapılması gerekenleri fayda üretecek şekilde tasarlayarak yapma gayretindeyiz. Fakültenin yapılandırılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı hizmetler diliyorum” ifadelerini kullandı. Akreditasyon süreçleri başlayacak. Heyecanlı olduklarını dile getiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Bize güvenerek bu görevi layık gören Rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ekip olarak çalışmalarımıza başladık. Üniversitelerin eğitimöğretimin yanında toplumun sorunlarına eğilme gibi bir hedefleri de var. Biz sağlık alanında nitelikli öğrenci yetiştirmenin yanı sıra şehrimize de güzel katkılar sunmak istiyoruz. Akreditasyon süreçlerini tamamlayarak fakültenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak için çalışmalarımıza da başlayacağız. Güzel bir sinerji yakalayacağımıza inanıyorum. Ülkemize vatanımıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın" dedi.

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