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SAÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

İHA

Sakarya Üniversitesi ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık eğitimi alan öğrencilerin staj uygulamalarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

SAÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sakarya Üniversitesi ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık eğitimi alan öğrencilerin staj uygulamalarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
SAÜ Sağlık Hizmetleri ile Adapazarı meslek yüksekokulları öğrencilerinin bilgi ve deneyimlerini geliştirmeleri amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda yapacakları staj uygulamasına yönelik protokol, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü arasında imzalandı. Ayrıca Adapazarı MYO’da sağlık alanında açılacak yeni programlar da bu kapsamda ele alınacak. SAÜ Rektörlüğünde düzenlenen imza törenine SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Genel Sekreter Yaşar Kahraman, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Çiydem, SAÜ’den koordinatörler ve daire başkanları ile İl Sağlık Müdürlüğünden yetkililer katıldı.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sağlık Hizmetleri ile Adapazarı meslek yüksekokullarının farklı alanlarda eğitim verdiğini, yeni önerilecek programlarla birlikte uzaktan eğitim veren Adapazarı Meslek Yüksekokulunun da artık sağlık alanına girmiş olacağını söyledi. Sağlık Meslek Yüksekokulunda birçok programın başarılı bir şekilde yürütüldüğüne değinen Rektör Savaşan, “Şu anda yürütülmekte olan bazı hazırlıklar var, sonuçlandığında paylaşılacaktır. Özellikle öğrencilere yurt dışında da staj imkanı verme konusunda adımlar atılıyor. İnşallah bu protokol ile birlikte Sağlık Hizmetleri ve Adapazarı meslek yüksekokullarında yeni programlar açılacak. Bu programlar umuyoruz ki güçlü bir başlangıç yapmış olacak. YÖK’ten öğrenci alımı için izin geldiğinde, Türkiye’de bu alanda önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız. İl Sağlık Müdürlüğü ile canlı, dinamik, sonuç alıcı bir işbirliği zaten yapılıyor. Bu işbirliğini daha fazla geliştirmiş ve genişletmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü de Sakarya’daki sağlık hizmetleri ile ilgili tüm personelin artık Sakarya Üniversitesinde yetişmesini görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Sağlık alanının sadece doktorlardan ibaret olarak görülmemesi gereken bir bütün olduğunu belirten Doç. Dr. Aziz Öğütlü, diğer sağlık personellerinin de en iyi şekilde yetişmesi gerektiğine işaret etti. Doç. Dr. Öğütlü, “Tıp Fakültesi kurulduğunda bir Sakaryalı olarak gurur duymuştum. Bizler öğrenciyken okumak için başka şehirlere gittiğimizde zorluklar çekmiştik. Sakarya Üniversitesinde ders vermeye başlayınca, Sakaryalı öğrencilerimize her zaman bu okulun kıymetini bilmeleri gerektiğini söyledim. Çünkü ailelerinin yanından okula gidip gelmek çok büyük bir kolaylık. Yeni açılan programların da katılmasıyla Sakarya’da sağlık hizmeti sunan hemen hemen tüm bölümlerin olması ve derslerin verilmesi, buradan diploma alınması çok büyük bir kolaylık ve şans. Bunların kıymetini bilmeliyiz. Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Protokol ile Sağlık Hizmetleri ile Adapazarı meslek yüksekokulları öğrencilerinin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda yapacakları stajlarda, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri MYO’nun Ağız ve Diş Sağlığı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Optisyenlik, İlk ve Acil Yardım, Çocuk Gelişimi, Yaşlı Bakımı ve Fizyoterapi programlarında; Adapazarı MYO’nun ise yeni açılacak olan Eczacılık Hizmetleri ile Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programlarında öğrenciler, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda yapacakları stajlarda bilgi ve deneyimlerini geliştirebilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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