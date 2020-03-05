SAÜ’de, ‘Hayat Bir Oyun’ isimli etkinlik düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Oyun Tasarım ve Geliştirme Topluluğu (OTG) tarafından, ‘Hayat Bir Oyun’ isimli etkinlik düzenlendi.

SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Sobee Studios Kurucusu Mevlüt Dinç konuşmacı olarak katıldı. Dinç, öğrencilere oyun sektörünün Türkiye’deki ve dünyadaki önemi, yeri ve durumu hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere sektör hakkında bilgiler vererek deneyimlerini paylaşan Dinç, “Oyun sektörünü eskiden dilim döndüğünce ifade ediyordum. Şimdi ise bu sektör özellikle son 4 yıldır çok büyük bir gelişme kat etti. Teknolojinin gelişmesi ile sanal gerçekliğin artması oyun sektörünü önemli derecede etkiledi. Artık bu sektörü rakamlarla anlatıyorum. Teknolojik gelişmelerle birlikte tasarlanan oyun simülasyonları, üç boyutlu yazılımlar ve oyun oynarken ki etkileşim imkânı, oyuna olan talebi her geçen gün arttırıyor. Biz de bu bağlamda çok kullanıcılı oyunlar geliştirerek, gerçek ortam modellemesi ve simülasyonu üzerine çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Düzenlenen etkinlik, Mevlüt Dinç’in kaleme aldığı ve gelirini Darüşşafaka Cemiyetine bağışladığı ‘Hayat Bir Oyun’ adlı kitabının içeriğinden bahsetmesi ile devam etti. Etkinlik, Dinç’in öğrenciler arasından yaptığı çekiliş ile kitabını hediye etmesinin ardından sona erdi.

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