SAÜ’de, Proje Yönetimi başlıklı eğitim konferansı düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından, ‘Proje Yönetimi’ başlıklı eğitim konferansı düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan etkinlikte SAÜ Dr. Öğr. Üyesi Adem Akbıyık, konuşmacı olarak yer aldı.

Projenin tanımı ve yapılış kurallarını anlatarak konuşmasına başlayan Dr. Öğr. Üyesi Adem Akbıyık, “Proje; belirli başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça tanımlanmış aktiviteler bütünüdür. Bir çalışmaya proje diyebilmemiz için bir defa gerçekleştirilmiş olması gerekir. Örneğin; derste not almanız rutin bir faaliyetken, dönem ödevi hazırlamanız proje kapsamına girer. Proje yönetimi ise; sahip olduğunuz bilgi, beceri, araç ve tekniklerle beraber projeyi yürütme disiplinidir. Proje yönetiminde hakim olunması gereken bilgi alanları; entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, iletişim, risk ve satın alma yönetimidir” dedi.

Proje yürütmede önemli olan ana hatların sınıflandırmasını yapan Adem Akbıyık, “Bir projeye başlamadan önce paydaşlar belirlenir. Çünkü süreklilik onlara bağlıdır. Yüksek bütçeyle yürütülen kaliteli bir proje de her zaman bir adım öndedir. Bütçe ile proje paydaşlarının bağlantısı paraleldir. Ne kadar iyi bir proje yaparsanız yapın, sizi farklı kılacak olan bütçenizdir. Kısaca projeniz bütçesi kadar konuşur” diye konuştu.

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