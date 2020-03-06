Sakarya'da Narkotik ekiplerince operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 31'i tutuklandı Çok sayıda uyuşturucu madde ile ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen para ele geçirildi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ve Şubat ayları içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu yayınlandı. Bu kapsamda ekiplerce 2 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 78 olayda yakalanan 89 şüpheliden, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli ise adli kontrol cezası aldı. Uyuşturucu suçlarından aranan ve yakalanan 28 şüpheliden ise 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 63 gram eroin, 360 gram esrar, 281 gram metamfetamin, 2 kilo 887 gram bonzai, 0,9 gram kokain, 1 milyon 220 bin 54 adet hap, 3 kök kenevir bitkisi, 2 adet kırmızıyeşil reçeteli ilaç ve 1 gram skank maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 134 bin 200 TL, 63 bin 363 Dolar, bin 940 Euro ve 1 Riyal paraya da el konuldu.

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