AKM'de ‘Mavi Koltuk Sohbetleri’ başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında AKM'de ‘Mavi Koltuk Sohbetleri’ başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Mavi Koltuk Sohbetleri’ başlıyor. ‘Araftaki Vicdanlarımız’ isimli program ile Gazeteci ve Yazar Esra Elönü 7 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Mavi Koltuk Sohbetleri’ başlıyor. 7 Mart Cumartesi günü AKM’de SağlıkDer’in katkılarıyla gerçekleştirilecek ilk sohbetin konuğu Gazeteci ve Yazar Esra Elönü olacak. Yapılan açıklamada, saat 19.00’da başlayacak ‘Araftaki Vicdanlarımız’ isimli programa tüm kültür sanat dostları davet edildi.
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