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Sakaryaspor Teknik Direktörü Yıldırım ve futbolcular Altınküre Lisesi’nin konuğu oldu

İHA

Sakaryaspor Teknik Direktörü Yıldırım ve futbolcular Altınküre Lisesi’nin konuğu oldu

– Sakaryaspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım ve futbolcuları Altınküre Lisesinde düzenlenen konferansa katıldı.
Altınküre okulları Fen ve Anadolu Lisesi tarafından “Gelenekselleşmiş Akademi Günleri” başlığı altında düzenlenen konferansların bu haftaki konuğu Sakaryaspor’un Teknik Direktörü Şaban Yıldırım ve futbolcular Oğuz Çalışkan, Hasan Bilal, Canberk Ömer Özdemir ve Azad Filiz oldu. Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Asaf Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Asaf Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Aktaş, Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Ümmü Gülsüm Aslan, Müdür Yardımcısı Talip Aydın ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğin başında oğlunun da Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu söyleyen Şaban Yıldırım burada olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim
Etkinliğe katılan öğrencilere futbolun bir aşk olduğunu söyleyen Şaban Yıldırım, “Küçük yaşlarda insanlar futbolcu olmaya karar veriyor. Ben futbolcu olmak dışında başka bir meslek düşünmedim. Çok çalışmanız gerekiyor. A takıma çıkmak için çok zor süreçlerden geçiyorsunuz. Çıktıktan sonra da bu süreç devam ediyor daha başarılı olmak için çalışıyorsunuz. Bu süreçlerde çok şey öğrenebilirsiniz ve hayata karşı sürekli bir mücadele içinde oluyorsunuz. Futbol ve futbolculuk ayrı bir zorluğu olan bir alandır. Üzerinizde her zaman bir baskı var ve bu baskıyı idare etmek, yönetmek ve başarılı olmak sizin elinizde. Bu meslek benim çocukluk hayalimdi ve hayallerime ulaştım” dedi.

Kocaelispor maçı unutulmaz bir anı oldu
Sakaryaspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, Sakaryaspor ve Kocaelispor arasındaki rekabetin futbol kariyeri boyunca unutulmaz bir an olduğunu söyledi. Yıldırım, “51’lik skorla tamamlanan SakaryasporKocaelispor maçında 41’lik skordan sonra Kocaelispor’un kendi kalesine attığı golü hayatım boyunca unutmak mümkün olmayacak. Bir oyuncumu oyuna sokacağım sıra bir anda santra oldu. Ne olduğunu anlayamadım ve yanımdakilere sordum. Kendi kalelerine gol atmışlar. Daha sonra bunun nedenini maçtan sonra yapılan basın toplantısında öğrendim. Kocaeli şehrinin plakası skor tabelası olmuş. Kendi taraftarı bu skorla şehre geri gelmeyin demiş ve onlarda kendi kalesine gol atmış. Bu durum futbol hayatım boyunca yaşadığım en enteresan anılardan biri oldu” diye konuştu.

Sakaryaspor şampiyon olacak
Öğrencilerden gelen bir soru üzerine Sakaryaspor’un bu sezon şampiyon olacağına inandığını ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getiren Yıldırım, “Sakaryaspor oyuncuları kendinden emin ve şampiyonluk için mücadele ediyor. Taraftarımızın da desteğini arkamızda hissediyoruz. Tatangalar eskiden olduğu gibi bu takımla daha çok kenetlenmeli. Onların desteğiyle biz bu sene şampiyon olacağız. Bu şehri sevindirerek eski günlerine dönmesini sağlayacağız. Bu takımın ve bu şehrin hak ettiği yer süper lig olduğunu çok iyi biliyoruz ve sadece bunun olması için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Asaf Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya’nın, Sakaryaspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım ile oyuncularına çiçek ve hediye takdiminin ardından sonra erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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