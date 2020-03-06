Doç. Dr. Çelik'ten, bahar sendromuna girerek yalnız kalmayı tercih eden vatandaşlara uyarı Doç. Dr. Eyüp Çelik bahar sendromuyla ilgili bilgilendirdi "İklimsel ve çevresel değişimler ruh halini etkileyebilir" "İnsanlarla iletişim halinde olmak bu tür durumlarda fayda sağlar"

Havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlayan bahar sendromu yaşayan insanların daha çok yalnız kalmayı tercih ettiklerini fakat diğer insanlar ile iletişim halinde olmanın bu tür durumlarda fayda sağlayacağını belirten Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Eyüp Çelik, sendrom hakkında bilgiler verdi.



SAÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Eyüp Çelik, havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlayan bahar sendromu hakkında bilgiler verdi. Çelik, iklim değişikliğinin fizyolojik ve psikolojik yönden organizmayı etkilemesiyle ortaya çıkan belirtilerin genel adı olarak nitelendirilen bahar sendromunun, kış mevsiminin kasvetli ve soğuk havasının yerini sıcak havayı almasıyla birlikte, insanın ruh halindeki bazı olumsuz durumların ortaya çıkmasıyla kendini gösterdiğini ifade etti. Doç. Dr. Çelik, daha fazla uyuma isteği, stres ve yorgunluğun ise bahar sendromunun belli başlı belirtileri olarak görüldüğünü söyledi. Sendrom ile ilgili bilgiler veren Çelik ayrıca, bu dönemi sağlıklı geçirebilmek için alternatif çözüm yollarından da bahsetti.



'Bahar sendromunun belirtileri'

Her mevsim geçişinde bu tür sendromların yaşanabileceğini belirten Doç. Dr. Çelik, “Bahar sendromu; hava ve çevre değişiminden kaynaklanan, özellikle ilkbahar ile sonbaharın başlangıcında yaşanan ve bu ayların ilk iki haftası kendini çok daha fazla hissettiren bir ruh hali değişimidir. Bu sendrom insanlarda yorgunluk, halsizlik, çalışmaya karşı motivasyonsuzluk ve üzüntü gibi bazı psikolojik belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olur. İnsanın ruh sağlığı psikolojik ve çevresel etkenlerden bağımsız olarak düşünülemez. Dolayısıyla içinde bulunulan iklimsel ve çevresel değişimler ruh halini etkileyebilir” dedi.



'Bahar sendromu için ne yapılmalı'

Bu dönemi sağlıklı geçirebilmek için alternatif çözümlerden bahseden Doç. Dr. Çelik, “İmkanı olan kişilere sıcak bölgelere giderek birkaç gün tatil yapmalarını öneririz. Çünkü havadaki nem değişiklikleri insanın biyolojik ve hormonal sistemini de etkilemektedir. İmkanı olmayanların ise kendilerini mutlu ve iyi hissedecek aktivitelerde bulunması olumlu bir yaklaşım olacaktır. Bahar sendromu yaşayan insanlar daha çok yalnız kalmayı tercih ederler. Fakat diğer insanlarla iletişim halinde olmak bu tür durumlarda fayda sağlar. Ayrıca fiziksel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak insanlara kendilerini mutlu hissettirir” diye konuştu.

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