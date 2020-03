Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milletvekili Özkoç'u kınadı Başkan Yüce: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına yönelik yapılan bu açıklamayı tel’in ediyor ve en sert şekilde kınıyoruz"

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hakaret etmesi sonrasında Özkoç'u kınayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Hayatı, davası ve mücadelesiyle ülkemiz tarihine adını altın harflerle yazdıran, çalışmalarıyla ülkemize itibar kazandıran, milli mücadele ruhunun vatanımızın her ferdinde nakşolmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına yönelik yapılan bu açıklamayı tel’in ediyor ve en sert şekilde kınıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretleri sonrası tepkiler büyüyor. Tepkiler sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce AKOM binasında belediye başkanlarıyla birlikte bir basın açıklaması yaparak Özkoç'u kınadı.



Açıklamalardan rahatsızız

Başkan Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, “Tarihten bugüne kadar tüm zenginliklerin kaynağı olma bahtiyarlığını yaşayan, insanıyla, kardeşlik iklimi ve ruhuyla, ortak idealler doğrultusunda, bir ve beraberce, gayretle çalışmasıyla, ülkemiz ve milletimiz için her zor zamanda ilk olarak ses çıkarmasıyla adını duyurmuş bir şehir olan Sakarya'mıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz mücadele veren Sakarya’nın tüm Belediye Başkanları olarak, şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunu temsil etmekten uzak açıklamalarından rahatsız olduğumuzu kamuoyunun bilmesini istiyoruz” dedi.



Milletimizin takdirine bırakıyoruz

Yüce sözlerinin devamında, "Hayatı, davası ve mücadelesiyle ülkemiz tarihine adını altın harflerle yazdıran, çalışmalarıyla ülkemize itibar kazandıran, milli mücadele ruhunun vatanımızın her ferdinde nakş olmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına yönelik yapılan bu açıklamayı tel’in ediyor ve en sert şekilde kınıyoruz. Türkiye’nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacının olduğu, kahraman Mehmetçiklerimizin dört bir satıhta destanlar yazdığı son derece önemli ve kritik dönemde, bu tür talihsiz açıklamaların kimleri memnun edeceğini, basireti ve feraseti son derece yüksek olan aziz milletimizin takdirine arz ediyoruz. Türkiye’nin milli birlik ruhu ile destan yazdığı bu dönemde, siyasi muhalefetin de milli bir hüviyete kavuşmasını, hem demokrasimiz hem de aziz milletimizin huzuru ve refahı adına temenni ediyoruz. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüdüğümüz yolda, Hakkı savunmak ve milletimizin bekası için dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

