Pompalı tüfekle ateş açtı: 4 yaralı

Ramiz Kaan OKTAR/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, Halil C. husumetli olduğu Gökhan O. ve yanındaki 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Karasu ilçe merkezinde meydana geldi. Halil C., pompalı tüfeğini de yanına alarak husumetli olduğu Gökhan O.´nun yanına gitti. Halil C. tüfekle Gökhan O. ve yanındaki Ali B., Hakan Ö. ve Serkan Ö.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Halil C.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Ramiz Kaan OKTAR

2020-03-07 16:07:37



