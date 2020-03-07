Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 şahıs ateşlediği pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı.

Olay, Karasu ilçesi Plaj Caddesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydana gelen silahlı saldırıda H.Ç., isimli bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonrası 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kayıplara karışan saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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