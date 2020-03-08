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Semiha, açtığı restoranda 9 kadın çalıştırıyor

DHA

Semiha, açtığı restoranda 9 kadın çalıştırıyor


Güven HASBAŞRamiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, Semiha Öztürk, 9 yıl önce açtığı restoranda 9 kadını istihdam ediyor. Restoranın mutfağındaki kadınlar, Sakarya´nın meşhur kabağından yemek, tatlı ve pastalar yapıyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde oturan Semiha Öztürk, 9 yıl önce 'Kabak Evi' isimli restoran açarak hayallerinin peşinden gitme kararı aldı. Restoranda 9 kadını istihdam eden Öztürk, kabak kullanarak yemek, kek, börek ve tatlılar yapıyor. Kabak yemeklerinin yanı sıra diğer yemekler de menüde yer alıyor.
Restoranda kendisiyle birlikte 10 kadının çalıştığını belirten Semiha Öztürk, "Sakarya´nın en özel ürünü olduğu için, Sakarya´nın en güzel ismi bana göre Kabak Evi. Burada biz 10 tane bayanız ve en önemlisi de hepimiz anneyiz. En önemlisi de burada hissettiğimiz şey, duygumuzu katarak güzel lezzetler elde etmek. Etrafımızdan güzel tepkiler alıyoruz. Bizde menü yok, ne çıkarsa evinde ne varsa sürpriz ürünler oluyor. Bakmışsınız portakallı kek, bakmışsınız kabaklı kurabiye, bir bakmışsınız kuru fasulye pilav. O yüzden insanlar burayı kendi evi gibi görüyor" dedi.
'KABAK KAYNAYARAK DEĞİL, DEMLENEREK OLUR'
İyi bir kabak tatlısının nasıl olması gerektiğinden bahseden Semiha Öztürk, "Kabak tatlısı aslında bir ustalık ve duygu isteyen bir iş, kolay yapılan bir tatlı değil. Biz akşamdan şekeri basıp sabah kabak tatlısı hazır olsun istiyoruz, fakat öyle değil. Bizde kabak tatlısı 3 günün sonunda tabağa gelecek şekle geliyor. Kabak kaynayarak değil, demlenerek olur. Kabak demlenirken üzerini bez ile örttüğümüzde demlenmesi daha sağlıklı olur" diye konuştu.
'HEPİMİZ ANNEYİZ'
Kadın personel ile birlikte çalışmanın avantajlarına da değinen Semiha Öztürk, "Bayanla çalışmak aslında bir güç. Hepimiz anneyiz. Kadının hassasiyeti ve duygusu ile aslında biz ön plana çıktık. Biz burayı iş olarak görmüyoruz, evimize gelen bir misafir modundayız. Aileyi hissettirmek istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞRamiz Kaan OKTAR
2020-03-08 08:30:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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