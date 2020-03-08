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Sakarya Film Ekibi'nin yeni projesi yankı uyandıracak

İHA

Film işine gönül vererek öğrenciler tarafından kurulan Sakarya Film Ekibi'nce yakın zamanda hayata geçirilecek olan "Hemofili" isimli kısa film projesinin büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Sakarya Film Ekibi'nin yeni projesi yankı uyandıracak

Film işine gönül vererek öğrenciler tarafından kurulan Sakarya Film Ekibi'nce yakın zamanda hayata geçirilecek olan "Hemofili" isimli kısa film projesinin büyük yankı uyandırması bekleniyor.
Sakarya'da yaşayan ve film işine gönül veren öğrencilerce 2018 yılı Aralık ayında kurulan Sakarya Film Ekibi, bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdi. Yaptıkları çalışmalar ile isimlerini duyuran ekip tarafından çıkarılacak en büyük projeleri niteliğindeki "Hemofili" adlı kısa filmin büyük bir yankı uyandırması bekleniyor. 2019 yılından beri süren kısa filmin çekimlerinin Nisan ayında başlaması beklenirken, ana karakterini Bülent Onur'un canlandıracağı film projesi için 20 kişilik ekip çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
İnsanlığın var olduğu sürece kötülük ile şiddetin sonunun olmayacağı ve bunun yanı sıra kötülüğün başka kötülükleri de arkasından getirdiğini konu alan filmde, insanoğlunun kötülük yaptığında sonunu hesaplayamayacağı durumlara yol açtığına dikkat çekilmek isteniyor. Yönetmenlik ve senaristliğini Numan Şen'in üstlendiği "Hemofili" isimli kısa film için 35 ila 45 yaş arası kadın ve erkek oyuncu adaylarının iletisim@sakaryafilmekibi.com mail adresine veya internet sitesine başvuru yapabilecekleri de duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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