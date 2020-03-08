Başkan Yüce: “Şehrimiz ve Pamukova için en iyi hizmetleri hayata geçireceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yüce: “Şehrimiz ve Pamukova için en iyi hizmetleri hayata geçireceğiz”

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün ve Pamukovalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yüce: “Şehrimiz ve Pamukova için en iyi hizmetleri hayata geçireceğiz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün ve Pamukovalı vatandaşlarla bir araya geldi.
Pamukova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, meclis üyeleri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, Pamukovalı muhtarlar ve çok sayıda Pamukovalı vatandaş katıldı. Hizmetin partisi AK Parti’ye geçiş yapan Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün’ü tebrik eden Başkan Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde hem Sakarya’yı hem de Pamukova’yı en güzel yarınlara taşıyacaklarını ifade etti.
Programın ev sahibi olan ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, “Pamukova ilçemiz biraz kadersiz. Her ne kadar iktidar partinin çatısı altında olsa da biraz yetim kaldı. Bizim niyetimiz bu ilçeye hizmet etmek olduğu için, milli ve yerli duruşun tarafında olmak istediğimiz için birkaç hafta önce hizmetin partisi AK Parti’ye geri dönüş yaptım. Önceliğimiz Pamukova sevdasıydı. Bu sebeple Pamukova’mıza daha güzel ve daha iyi hizmeti verebilmek için hizmetin adresine geçtim. Bunun ilk izlenimlerini Ankara ziyaretlerimde yakinen hissettim. Bundan sonra bölge milletvekillerimizle, ilçe belediye başkanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yani dört koldan canla başla çalışarak Pamukova’mızın hak ettiği yere ulaşması için çaba sarf edeceğiz. Toplantımıza katılan tüm hemşerilerimize ve misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.
Gün birlik olma zamanıdır
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Güven kardeşimize hizmet partisi olan AK Parti’ye geçişiyle alakalı bizde ona her konuyla alakalı destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğimizi belirterek evine hoş geldin dileklerimi iletiyorum. 40 yıldır verdiği mücadele ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin her daim kayıtsız ve şartsız yanında olacağız. Yaptığı her projede attığı her adımda biz ilçe belediye başkanları olarak her zaman destek vereceğiz” derken; Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ise, “Ülkemiz yedi düvelle savaşıyor. Her ne kadar biz burada asfaltı altyapı falan konuşmaya çalışsak ile şuan en önemli durum ülkemizin geçirdiği zor günlerdir. Gün birlik olma zamanıdır. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi her daim diri tutsun” diye konuştu.
Gönüllere köprüler kuracağız
Yakın ilgiden ve misafirperverliklerinden dolayı başta Başkan Güven Övün olmak üzere tüm Pamukovalı hemşerilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Pamukova Belediye Başkanımız Güven Övün gerçekten efendi, ahlaklı ve düzgün karakterli bir kardeşimiz. Hizmetin partisi olan AK Parti’mize geri döndü. Tekrar bu çatı altında hem Pamukova’ya hem de Sakarya’ya hizmet edecek. Bizler bu durumun mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu konuda kendisini tebrik ederim. Her zaman dile getiriyorum; Sen, ben yok. Biz varız. Biz elimizin taşın altına koyacak ve şehrimiz için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret göstereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Gönüllere köprüler kuracak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek şehrimiz için en uygun hizmetleri hayata geçireceğiz. Bizim için her ilçemiz önemlidir. Ayrımız, gayrımız yoktur. Zaman hizmet zamanıdır. Zaman kardeşlik, omuz omuza verme ve birlik zamanıdır. Tüm muhtarlarımızla, ilçe başkanlarımızla, kadın komisyonlarımızla, gençlik komisyonlarımızla, hemşerilerimizle bir olacağız ve şehrimize en iyi hizmetleri getireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir toplu taşımaya 20 yeni otobüs daha geliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir toplu taşımaya 20 yeni otobüs daha geliyor
Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı
YEREL HABERLER Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı
“Ölümünün 100. yılında Ömer Seyfettin” AKM'de konuşulacak
YEREL HABERLER “Ölümünün 100. yılında Ömer Seyfettin” AKM'de ...
Ayağını iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ayağını iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
Sakarya Film Ekibi'nin yeni projesi yankı uyandıracak
YEREL HABERLER Sakarya Film Ekibi'nin yeni projesi yankı uyandıracak
Sakarya'da lahana fiyatları çiftçinin yüzünü güldürmedi
YEREL HABERLER Sakarya'da lahana fiyatları çiftçinin yüzünü ...
Sakarya'da okullar korona virüs tehdidine karşı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da okullar korona virüs tehdidine karşı ...
(Görüntülü) Semiha, açtığı restoranda 9 kadın çalıştırıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Semiha, açtığı restoranda 9 kadın ...
Semiha, açtığı restoranda 9 kadın çalıştırıyor
YEREL HABERLER Semiha, açtığı restoranda 9 kadın çalıştırıyor
Pompalı tüfekle ateş açtı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle ateş açtı: 4 yaralı
Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı
Kamyoncular Türk askerine destek olmak için konvoy yaptı
YEREL HABERLER Kamyoncular Türk askerine destek olmak için konvoy ...
Çeşitli kabahatlerden dolayı 8 bin 145 sürücüye trafik cezası kesildi Sakarya trafik ekipleri şubat ayında 64 bin 373 aracı denetledi
YEREL HABERLER Çeşitli kabahatlerden dolayı 8 bin 145 sürücüye ...
(Görüntülü) Sakarya'da belediye başkanlarından Özkoç'a tepki
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sakarya'da belediye başkanlarından ...
Bakanlık SUBÜ’yü 1’inci ilan etti
YEREL HABERLER Bakanlık SUBÜ’yü 1’inci ilan etti
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milletvekili Özkoç'u kınadı Başkan Yüce: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına yönelik yapılan bu açıklamayı tel’in ediyor ve en sert şekilde kınıyoruz"
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ...
Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi
Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı
Doç. Dr. Çelik'ten, bahar sendromuna girerek yalnız kalmayı tercih eden vatandaşlara uyarı Doç. Dr. Eyüp Çelik bahar sendromuyla ilgili bilgilendirdi "İklimsel ve çevresel değişimler ruh halini etkileyebilir" "İnsanlarla iletişim halinde olmak bu tür durumlarda fayda sağlar"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Çelik'ten, bahar sendromuna girerek yalnız ...
Sakaryalı sağlık ekipleri Edirne sınırında bulunan mültecilere sağlık hizmeti verecek
YEREL HABERLER Sakaryalı sağlık ekipleri Edirne sınırında bulunan ...
AFAD Sakarya Müdürü Hüseyin Kaşkaş, deprem haftasında vatandaşları uyardı “Depremlerde ölenlerin ve yaralananların çoğu evdeki sabitlenmeyen eşyalardan”
YEREL HABERLER AFAD Sakarya Müdürü Hüseyin Kaşkaş, deprem haftasında ...
OSM'de 'Oyuncunun Yolculuğu’ isimli söyleşi gerçekleşti
YEREL HABERLER OSM'de 'Oyuncunun Yolculuğu’ isimli söyleşi ...
Sakaryaspor Teknik Direktörü Yıldırım ve futbolcular Altınküre Lisesi’nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Sakaryaspor Teknik Direktörü Yıldırım ve futbolcular ...
AKM'de ‘Mavi Koltuk Sohbetleri’ başlıyor
YEREL HABERLER AKM'de ‘Mavi Koltuk Sohbetleri’ başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X