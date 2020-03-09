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SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri UNICERA'ya katılacak

İHA

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencileri, 1014 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan ve alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olarak bilinen, UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'na katılacak.

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri UNICERA'ya katılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencileri, 1014 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan ve alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olarak bilinen, UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na katılacak.
Global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan ve her yıl genç tasarımcılar ile iş dünyasını uluslararası platformda buluşturan UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda, SAÜ Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencileri hazırladıkları projeler ile yer alacak. Fuar alanı üçüncü holde açılacak olan stant, 1014 Mart 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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