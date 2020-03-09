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Korku ve paniğe neden olan Korona virüsünün ölüm oranı yüzde 3 Sakarya Üniversitesinden Korona virüs önlemi

İHA

Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre 104 ülkede toplam 109 bin 405 hastaya tanısı konan, 3 bin 689 kişinin de ölmesine yol açan Korona virüsü konusunda Sakarya Üniversitesinde de bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Oğuz Karabay, yüzde 3'lük ölüm oranına sahip virüsün çok hızlı yayıldığını, bu nedenle korku ve paniğe neden olduğunu vurguladı

Korku ve paniğe neden olan Korona virüsünün ölüm oranı yüzde 3 Sakarya Üniversitesinden Korona virüs önlemi

Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre 104 ülkede toplam 109 bin 405 hastaya tanısı konan, 3 bin 689 kişinin de ölmesine yol açan Korona virüsü konusunda Sakarya Üniversitesinde de bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Oğuz Karabay, yüzde 3’lük ölüm oranına sahip virüsün çok hızlı yayıldığını, bu nedenle korku ve paniğe neden olduğunu vurguladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen “Dünyayı Sarsan Virüs Korona” konulu toplantıya SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, SAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü konuşmacı olarak katıldı.

SAÜ olarak önlemimizi aldık
Küresel bir salgına yol açan Korona virüs konusunda öğrencilerin ve personelin bilgilenmesi amaçlanan toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Sakarya Üniversitesi olarak Korona virüs konusunda önlemlerini aldıklarını ifade etti. Prof. Dr. Gürdal, Türkiye’de virüsün henüz görülmediğini belirterek, virüsün yaygın olduğu ülkelerden gelen öğrencilerle ile ilgili de bir takım tetkiklerin ve tedbirlerin alındığını söyledi. Prof. Dr. Oğuz Karabay, virüsün dış ortamlara dayanıklılığı, maske kullanımı ve algı yönetimi konularına değinerek, Korona kaynaklı ölümlerin SARS ve MERS virüslerine göre düşük olmasına rağmen Korona virüsünün çok hızlı yayıldığını, bu nedenle korku ve paniğe neden olduğunu vurguladı. Sakarya’da şu ana kadar tanı konmuş hiçbir vak'a olmadığını belirten Karabay, SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinin Türkiye’de seçilmiş 25 merkezden bir tanesi olmasının Sakarya Üniversitesi adına övünülecek bir durum olduğunu dile getirdi.

100 kişiden 3’ünü öldürüyor
SAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Korona virüsünün bundan önceki evrelerinin SARS ve MERS olduğunu belirterek, ancak bu virüslerin mutasyon geçirerek Korona virüsüne dönüştüğü bilgisini verdi. Korona virüsünün geçirdiği evreleri anlatan Prof. Dr. Oğuz Karabay, Korona virüsünün yüzde 3’lük bir ölüm oranına sahip olduğunu kaydederek, “Korona 2003 yılından önce hiç akciğere inmiyordu. Özellikle Korelilerde virüsün akciğere indiği bazı vak'alar görüldü ve buna SARS denildi. 2012’de de özellikle deveden bulaşarak MERS dediğimiz hastalığa yol açtı. Günümüzde ise bu virüsün Covid19 olarak karşımıza çıktı. Öksürme ve hapşırma yoluyla saçılan damlacıklarla, hastanın etkileşimde olduğu yüzeylerden, göz, ağız, burun mukozasından bulaşıyor. Şu anda el sıkışma, sinemaya, tiyatroya gitme zamanı değil. Bu virüsün 14 güne kadar bulaştırma süresi var. Fakat insanların yüzde 80’ine 3,3 gün süreyle bulaşıyor. En uzun kuluçka süresi 14 gün olduğu için 14 günü temel almak zorundayız” dedi.

Konak olarak hayvanları kullanıyor
SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş de Korona virüsün fizyolojik yapısından bahsetti. Virüsün hayvandan insana bulaşan zoonoz bir virüs olduğunu, bu nedenle zayıf bir virüs olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Altındiş, “Virüs aslında zarflı bir virüs, eski klasik formlarıyla soğuk algınlığı yapan bir virüs. Özellikle kış aylarında, sonbahara doğru, solunum yolu enfeksiyonlarından sorumlu bir virüs. Zaman zaman da salgınlar yapmakta, hatta bunun sinir sistemine de bulaşan nadir formları da bulunabilmektedir. Fakat Covid19 virüsü insandan insana damlacıklar yolu ile bulaşıyor. Yani birisi öksürdüğü zaman 1 metre etrafına yayılıyor” şeklinde konuştu.

Yurt dışından gelenler en az 14 gün evde kalmalı
Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü de Korona virüsü konusunda Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlere değinerek, yurt dışından gelen yolcularla nasıl ilgilenildiğini anlattı. Bakanlık olarak yurt dışından gelenlere 14 gün evlerinden çıkmamalarını önerdiklerini aktaran Öğütlü, “Eğer çıkmaları gerekiyorsa da maske ile çıkmalarını öneriyoruz. Her gün arayarak sağlıklarını soruyoruz. Acil durumlarda sağlık personeli yönlendiriyoruz. Evde iyi havalanan bir odada bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Yurt dışından gelen kişinin bardak, tabak, kaşık, havlu gibi eşyalarının ortak kullanılmaması gerekiyor. Korona, çok dayanıksız bir virüs, kıyafetler 6090 derecede normal deterjan ile yıkanınca hepsi ölüyor. Korunma için de el hijyeni, iyi beslenme, kaliteli ve yeterli uyku, bol ve yeterli sıvı alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Program, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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