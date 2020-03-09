SAÜ'de 'Deprem Afet Farkındalık' semineri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM) ile Sakarya İl ve Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile “Deprem Afet Farkındalık” konulu seminer düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde kapsamında “17 Mart Deprem Haftası” dolayısıyla yapılan seminere Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emrah Doğan, SAÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özcan ve SAÜ AYM Müdür Yardımcısı ve Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu konuşmacı olarak katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Emrah Doğan, “Ülkemizde meydana gelen depremlerde yaşadığımız kayıplarımız oldu. Bu sebepler arasında; zemin incelemelerinin eksik ya da hatalı yapılması, taşıyıcı sistem tasarımının yanlış yapılmış olması, yapı malzemelerinin kalitesi etkilidir. Dolayısıyla bazı konularda bilgi sahibi olabilmek adına bu seminerin faydalı olacağı kanaatindeyim” dedi.

Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş konuşmasında AFAD ile ilgili bilgilendirme yaparak, afet öncesi alınması gereken tedbirlere dikkat çekti. Afetin tanımını yapan Kaşkaş, “Toplumun tamamını veya bir kısmını etkileyen ve normal hayat akışını kesintiye uğratan, ekonomik sosyal anlamda olumsuz sonuçlar doğurup acil müdahaleyi gerektiren olayların tamamı afettir. Önemli olan afet olduktan sonraki çalışmalar değil, olmadan önce alınan tedbirlerdir. Tüm doğal afetler için aynı şey geçerlidir” diye konuştu.

Deprem Haftası dolayısıyla deprem konusuna öncelik verdiklerini belirten Kaşkaş, afet olmadan önce alınması gereken tedbirleri sıraladı. Kaşkaş, “Öncelikle 2007 tarihi öncesinde yapılmış binaların kontrol analizi yapılmalıdır. Ev içindeki eşyaların çokluğu, büyüklüğü ve sabitlik durumu da büyük önem taşıyor. Depremde sadece evdeki eşyalar sebebiyle hayatını kaybeden insanlar var. Örneğin mutfak dolapları üst kısımda olmamalıdır. Tüm bunlardan sonra deprem çantası hazırlanmalı ve deprem sonrası toplanma bölgesi bilinmelidir. Afete hazır gönüllü bir halk konumunda olmalıyız” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özcan da “Depremin öğrettikleri ve öğretemedikleri” başlıklı sunum yaptı. Farklı yıllarda gerçekleşen depremlerden fotoğraf örnekleri gösteren Dr. Öğr. Üyesi Özcan, dayanıklı binaların yapılması gerektiğini vurguladı. Hatalı ve doğru yapılardan bahseden Özcan, “Bir afet esnasında aslında yapılması gereken dışarı değil içeri kaçmak olmalıdır. Dolayısıyla bunun öncesinde sağlam bir binada yaşıyor olduğunuzdan emin olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Murat Utkucu, seminerin devamında “24 Ocak 2020 Sivrice Depremi ve Doğu Anadolu Fayı” konulu bir sunum yaptı.

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