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Hendek’te ‘Sadece Kadın’ konulu panel düzenlendi

İHA

Hendek Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle, Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda 'Sadece Kadın' konulu panel düzenlendi.

Hendek’te ‘Sadece Kadın’ konulu panel düzenlendi

Hendek Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle, Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda ‘Sadece Kadın’ konulu panel düzenlendi.
Düzenlenen panele Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, belediye meclis üyeleri, Sosyal Hizmet Müdürü Gülşen Fatma Dursun ve çok sayıda kadın katıldı.
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinde görevli Prof. Dr. Ali Taş yönetiminde düzenlenen panelde Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Betül Uruk 6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesini, Sosyolog Cennet Kılıçarslan Türk Toplumunda Kadını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitimcisi Hacer Tayiz ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Kadına Yönelik Hizmet Modelleri konusunu ele aldı. Aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Taş, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.
8 Mart’ın bir anma, matem olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Türk toplumunda kadının yerini anlatan Kılıçarslan, “Dünya ülkelerinde kadına değer verilmediğini tarihe bakarsak görebiliriz. Kadın toplum içinde görünmez ekonomiyi oluşturmaktadır ama baktığımızda bu net bir şekilde görülmez. ‘Elinin hamuruyla erkek işine girme’ diyorlar ya; kadın her işi yapabilecek güçte ve zekadadır. Kadın tarlada çalışıyor, otobüs şoförlüğü yapıyor, çocuk bakıp, kurum ve kuruluşları yönetiyor. 2019 yılında 474 kadın cinayete kurban gitti. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve taciz artık normal karşılanmaya başlandı. Eksiklikleri hep birlikte gidererek kadının gücünü farkına varmalıyız” dedi.
Daha sonra söz alan Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Betül Uruk, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün kadının bağımsızlığı ve özgürlüğü anlamına geldiğini dile getirdi. Uruk, 8 Mart’ın önemini anlatarak, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kanunu ile İstanbul Sözleşmesini tüm detaylarıyla katılımcılara aktardı. Panelde konuşan ve kanunla ilgili bilgiler veren Uruk, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitimcisi Hacer Tayiz ise, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) çalışmalarından, verilen hizmetlerden ve kadının toplumsal statüsünden bahsederek, “Dünyada her gün 137 kadın cinayete kurban giderken, 200 bin kadın ise şiddete uğruyor” diye konuştu.
Program sonunda panelistlere protokol tarafından çiçek ve plaket takdim edilirken kısa bir teşekkür konuşması yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Kıymetli avukatımızın, sosyoloğumuzun ve hocalarımızın aktarımları oldu. Bilinçlendirme adına düzenlenen bu programların geleceğimiz adına çok önemli olduğuna inanıyorum. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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