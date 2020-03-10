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ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Sakarya merkezli toplam 3 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya merkezli toplam 3 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gizli haberleşme ağı olan Bylock kullananlara karşı yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bylock kullanan ikisi kadın toplam 3 şüpheliyi Sakarya, Ankara ve Nevşehir’de gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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