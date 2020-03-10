Sakarya'da TOKİ mutluluğu



Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)TOKİ tarafından Sakarya´da yapılacak olan 445 konutun kura çekimi yapılırken, ev sahibi olmaya hak kazananlar ise büyük mutluluk yaşadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sakarya´nın Adapazarı Korucuk Mahallesi´nde yapılacak olan 445 konut projesi için kura çekimi bugün Serdivan´da bulunan Sakarya Spor Salonu´nda gerçekleştirildi. 312 adet 2+1 ve 133 adet 3+1 daire için toplam 11 bin 184 kişi başvururken, 2+1´lerde 15 adet daire ile 3+1´lerdeki 13 adet daire, başvuruda bulunan şehit yakınlarına tahsis edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Her yıl ülke genelinde 100 bin konutun yapılması projesi kapsamında Sakarya´mıza da 445 konut takdim edilmiştir. Bugün hep birlikte, sizlerin de katılımıyla 11 bin 184 kişi müracaat etmiştir. İnşallah bu kura çekimi sonrasında 445 vatandaşımız hak sahipliği için aday olacaktır" dedi.

Kurada ismi çıkan Remiz Tüzen ev sahibi olması nedeniyle mutluluk gözyaşı dökerek, "70 yaşından sonra ev sahibi oldum, o kadar mutluyum ki ağlıyorum. Başka hiçbir ihtiyacım yoktu, çok şükür Allah´a hamdolsun ev sahibi oluyorum" dedi. Eşi Fatma Tüzen ise, "Çok sevindim, bu yaştan sonra ev sahibi oluyoruz. Hiç evimiz olmamıştı, ilk kez evimiz oldu diye çok mutlu oldum" diye konuştu.

Kurada ismi okunan Muriye Atile, "Çok mutluyum, ilk defa ev sahibi oluyorum" dedi. Nevriye Genç ise, "İlk kez ev sahibi oluyorum, çok duygulandım" diye konuştu.

Nazmi Sarıkaya engelli kızı için kayıt yaptırdığını ve evin çıkmasına çok sevindiğini belirtti. Kura çekimleri devam ederken, noter tarafından onaylanmasının ardından TOKİ´nin resmi internet sitesinde yayınlanacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-03-10 13:55:28



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