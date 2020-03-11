Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya),(DHA)SAKARYA'da, umreden dönen ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.

Sapanca ilçesinde, umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2020-03-11 09:44:29



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