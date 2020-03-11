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SAÜ özel yetenekli öğrencileri destekleyecek

İHA

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

SAÜ özel yetenekli öğrencileri destekleyecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş arasında imzalanan protokole göre, MEB’e bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda SAÜ’nün imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlamak amaçlanıyor.
Yapılacak işbirliğine göre, Türkiye’nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere okul ve kurumların yönetici, öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütülmesi de planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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