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Korona virüsünün Türkiye'de görülmesi sonrasında önlemler üst düzeye çıkartıldı SAÜ'de, yurt dışından dönen öğrenciler 2 hafta devamsızlıktan muaf tutulacak Prof. Dr. Oğuz Karabay: "Virüsten korunmak için en etkili yollardan biri; kolonya"

İHA

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Fatih Savaşan, üniversitede tedbirleri üst düzeye çıkardıklarını belirterek, yurt dışından yeni dönen öğrencilerin devamsızlıktan iki hafta süreyle muaf olduklarını açıklarken, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay'da virüsten korunmak için ellerin daha sık yıkanması ve alkollü dezenfektanlar kullanılması gerektiğini belirtti.

Korona virüsünün Türkiye'de görülmesi sonrasında önlemler üst düzeye çıkartıldı SAÜ'de, yurt dışından dönen öğrenciler 2 hafta devamsızlıktan muaf tutulacak Prof. Dr. Oğuz Karabay: "Virüsten korunmak için en etkili yollardan biri; kolonya"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Fatih Savaşan, üniversitede tedbirleri üst düzeye çıkardıklarını belirterek, yurt dışından yeni dönen öğrencilerin devamsızlıktan iki hafta süreyle muaf olduklarını açıklarken, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay'da virüsten korunmak için ellerin daha sık yıkanması ve alkollü dezenfektanlar kullanılması gerektiğini belirtti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar pek çok ülkede görülen yeni tip Korona virüsü Türkiye’de de ortaya çıktı. Tüm dünya için bir tehdit oluşturan bu salgının ülkemizde de görülmesi üzerine güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığından alınması gereken önlemler ile ilgili, “Yeni Korona Virüs Evde İzleme (karantina) Kuralları” başlıklı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Son 14 gün içerisinde yeni korona virüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız. Evden çıkmak zorunda kalırsanız, mutlaka tıbbi maske takın, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Evinizde ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın” uyarısı yapılırken, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Fatih Savaşan'da, üniversitede tedbirleri üst düzeye çıkardıklarını belirtti.

SAÜ, Korona virüs önlemlerini arttırdı
Yurt dışından gelen öğrencilerin 14 gün boyunca devamsızlıktan muaf olduklarını açıklayan Rektör Savaşan, "Sağlık Bakanımızın Korona virüs açıklamasında belirttiği gibi salgın tehlikesine karşı tedbirler alınmalı ama panik oluşturulmamalıdır. Türkiye başarılı mücadelesi ile zaman kazanmıştır. Üniversite olarak bize düşen tedbirleri aldık ve ilave tedbirleri de alacağız. Bu bağlamda, yurt dışı etkinlik katılımları ve yurt dışı katılımlı etkinlikler iptal edilmiştir. Öğrenci ve personelimiz bakanlık açıklamalarına ve bilgilendirmelere uymalıdır. Uluslararası öğrencilere, etnik kökene ve fizyolojik görünüşe göre ayrımcılıktan kaçınılmalıdır. (Varsa) Yurt dışından yeni dönen öğrencilerimiz ve personelimiz 14 gün süre ile bireysel karantina uygulamalı (toplu yerlerden uzak durma ve teması minimize etme) ve belirtiler bulunması halinde sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır. Yurt dışından yeni dönen öğrencilerimiz (belgelendirmeleri şartıyla) devamsızlıktan iki hafta süreyle muaftır. Bu durumdaki personelimizin birimini iletişim araçlarıyla bilgilendirmesi yeterlidir. Hastalıkla ilgili bilgi kirliliğine karşı öğrencilerimiz ve tüm personelimiz farkında olmalıdır. Hastalıkla ilgili en doğru bilgileri, T.C Sağlık Bakanlığı web sitesinden ulaşılabileceğini hatırlatmak istiyorum. Tedbiri arttıralım, teması azaltalım, ellerimizi bolca yıkayalım" diyerek öğrenci ve personellerine uyarılarda bulundu.

SAÜ Mediko Sosyal Merkezi’nde ‘tetkik odası’ kuruldu
Bunun yanı sıra üniversitede küresel bir salgına yol açan Korona virüs konusunda öğrencilerin ve personelin bilgilenmesi amacıyla birçok farkındalık ve bilgilendirme toplantıları, uzman görüşlerinin yer aldığı konferanslar ve çalıştaylar düzenlendi. Üniversitenin düzenlediği ve öğrenci ve personelin yoğun ilgi gösterdiği, “Dünyayı Sarsan Virüs Korona” adlı bilgilendirme toplantısında konuşan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Sakarya Üniversitesi olarak Korona virüs konusunda önlemlerini aldıklarını ifade etti. Prof. Dr. Gürdal, virüsün yaygın olduğu ülkelerden gelen öğrencilerle ilgili bir takım tetkiklerin ve tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi’nde Korona virüsüne karşı tetkik odasının kurulduğunu, burada olası bir durumda gerekli test ve tetkiklerin yapılabileceğini belirtti.

Korona virüsü insandan insana damlacıklar yolu ile bulaşıyor
Üniversitede düzenlenen “Virüsler ve Viral Enfeksiyonlar” başlıklı konferansta konuşan SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altındiş, virüsün hayvandan insana bulaşan zoonoz bir virüs olduğunu, bu nedenle zayıf bir virüs olduğunu belirtti. Prof. Dr. Altındiş, “Virüs aslında zarflı bir virüs, eski klasik formlarıyla soğuk algınlığı yapan bir virüs. Özellikle kış aylarında, son bahara doğru, solunum yolu enfeksiyonlarından sorumlu bir virüs. Zaman zaman da salgınlar yapmakta, hatta bunun sinir sistemine de bulaşan nadir formları bulunabilmektedir. Fakat Covid19 virüsü insandan insana damlacıklar yolu ile bulaşıyor. Yani birisi öksürdüğü zaman 1 metre etrafına yayılıyor” dedi.

Korona virüsü yüzde 3'lük bir ölüm oranına sahip
Üniversite tarafından, gündemdeki konularla ilgili uzman görüşleri alınarak halkı bilgilendirmek adına haber/video şeklinde hazırlanan “Bir Bilene Soralım İstedik” kapsamında, SAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay’dan korona virüs hakkında bilgi alındı. Korona virüsünün yüzde 3’lük bir ölüm oranına sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Oğuz Karabay, virüsün bulaşma yollarına ve bulaşıcılığına dikkat çekti. Karabay, “Öksürme ve hapşırma yoluyla saçılan damlacıklarla, hastanın etkileşimde olduğu yüzeylerden, göz, ağız, burun mukozasından bulaşıyor. Şu anda el sıkışma, sinemaya, tiyatroya gitme zamanı değil. Bu virüsün 14 güne kadar bulaştırma süresi var. Fakat insanların yüzde 80’ine 3,3 gün süreyle bulaşıyor. En uzun kuluçka süresi 14 gün olduğu için 14 günü temel almak zorundayız” diye konuştu.

Virüsten korunmak için en etkili yollardan biri; kolonya
Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemlere ve uyarılara dikkat edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, virüsten korunmak için ellerin daha sık yıkanması ve alkollü dezenfektanlar kullanılması gerektiğini belirterek, " Virüsten korunmak için, temizlik ve hijyenimize çok dikkat etmemiz lazım. Enfekte olan kişilerden uzak durmalı ve maske takmayı ihmal etmemeliyiz. Ellerimizi daha fazla yıkayacağız. Ellerimizi 20 saniye boyunca su veya sabunla yıkamalı, alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemeliyiz. Eğer bunları yapamıyorsak kolonya bile bu virüslerin bulaşmasını engellemede oldukça etkili. Toplumuzda çok güzel bir alışkanlık var; kolonya. En basit ulaşılan alkol, evlerimizde ve iş yerlerimizde kolonyayı daha fazla kullanalım ve hep yanımızda bulunduralım. Ancak korku ve panik havasına asla girmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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