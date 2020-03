Adapazarı Belediyesi Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturdu

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Ozanlar Anadolu Lisesi’nde, Tiyatro Roza oyuncuları tarafından ‘Müdafaa 1915’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Mart ayı programı kapsamında okul etkinliklerine de yer veriliyor. Söyleşi, sergi, müzik ve tiyatro alanlarındaki okul faaliyetlerine destek veren Adapazarı Belediyesi, son olarak 18 Mart 1915’te zor şartlarda kazanılan Çanakkale Zaferi’ni anlatan ‘Müdafaa 1915’ adlı tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturdu. Ozanlar Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda sahnelenen ‘Müdafaa 1915’ adlı tiyatro oyununu, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Belediye Meclis Üyesi Türkan Resuloğlu, Ozanlar Anadolu Lisesi Müdürü Recep Sarıhan, okul öğretmenleri ve öğrenciler izledi.

Tarihin en büyük ve en önemli savaşlarından ve aynı zamanda Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı’nı anlatan ‘Müdafaa 1915’ adlı tiyatro oyununda, şehadete sevdalı bir milletin kahramanlıkları anlatıldı. Bayram Gündoğdu, Fatih Batı, Cemal Kırdar, İsa Gölalan, Harun Balıkçı, Ömer Efe Çağlayan, R. Can Yılmaz, Hüseyin Pektaş, Büşra Doğan, Şeyda İgit, Nisa Sönmez ve Aylin Gürşimşir’in sahne aldığı, tüm olumsuz koşullara rağmen bu büyük zafere imza atan kahraman yiğitler ve onları kınalayarak savaşa yollayan anne babaları anlatan tiyatro oyunu, büyük beğeni topladı. Görsel ses ve efektlerle desteklenen tiyatro oyununda duygu dolu anlar yaşandı.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Belediyesi’nin okullarda kültür ve sanat başta olmak üzere her alanda verdiği destekten dolayı başta Başkan Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel’e teşekkür etti. Program sonunda oyuncuları gösterdikleri başarılı performanstan dolayı tebrik eden Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, “Başkanımız Mutlu Işıksu’nun eğitim camiamıza çok özel ilgileri var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte okullarımızda birbirinden önemli ve değerli programlar gerçekleştiriyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak kültür, sanat ve eğitim programları başta olmak üzere her alanda verdiğimiz desteği devam ettirmek arzusundayız. Bu güzel yolda bizlerle olan herkese de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

