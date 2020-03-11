Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı(2)

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

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SONUÇ NEGATİF ÇIKTI

Sakarya´nın Sapanca ilçesinde, Umre´den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi´ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı. Sonuçların negatif çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2020-03-11 17:06:26



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