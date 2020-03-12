Serdivan Belediyesinden korona seferberliği

Koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına ülkemizdeki ilk vaka tespit edilmeden önce başlayan Serdivan Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını son günlerde kapsamlı hale getirerek hızlandırdı.

Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki okulların yanı sıra parklar ve ibadethaneler gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları virüse karşı dezenfekte ederek temizliyor. Dezenfektan olarak kullanılan ilaç hakkında vatandaşların ve kurum çalışanlarının da bilgilendirildiği belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği organik ilacın; insanlara, doğaya ve diğer canlılara hiçbir şekilde zarar vermediği, uygulandığı noktadaki virüsleri ve patojenleri kısa sürede yok ederek güvenli ve hijyenik bir ortam sağladığı ifade edildi.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; koronavirüsle mücadelenin uluslararası standartlarda en gelişmiş, bilimsel, entegre ve doğal mücadele yöntemleriyle gerçekleştirildiği belirtilirken; çalışmalara önceden planlanan program dahilinde aralıksız devam edileceği bildirildi. Açıklamada; belirlenen tüm noktaların tedbir amaçlı baştan sona dezenfekte edileceği vurgulanırken; vatandaşların evlerinde, park ve ibadethanelerde çocukların ise okullarında rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla Serdivan Belediyesi olarak düzenli şekilde ilaçlama çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

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