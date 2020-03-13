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Hendek’te korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İHA

Korona virüse karşı tedbirlerini arttıran Hendek Belediyesi, otobüsler ve toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Tedbirler kapsamında etkinliklere de ara verildiği duyuruldu.

Hendek’te korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüse karşı tedbirlerini arttıran Hendek Belediyesi, otobüsler ve toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Tedbirler kapsamında etkinliklere de ara verildiği duyuruldu.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan korona virüsüne karşı Hendek Belediyesi önlemlerini arttırdı. Tedbirler kapsamında Belediye hizmet binası, Teknik Hizmetler binası, Hendek Ticaret Merkezi Konferans Salonu, Nikah ve Toplantı Salonu, Rasimpaşa Sinema Salonu, Garaj ve toplu ulaşım araçlarında hidrojen peroksit buharı ile alan dezenfektasyon çalışmaları başladı. Ayrıca bazı noktalara el dezenfektan makineleri yerleştirilmeye başlandığı açıklandı.
Uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleşen ilaçlama çalışmasının hızla devam edeceğini açıklayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Sağlık Bakanlığımızın açıklamasının ardından virüse karşı tedbirlerimizi arttırdık. Toplu kullanım alanlarımızda hızlı bir şekilde ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Bakteri ve virüsün ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan ilaçlama kapsamında seferberlik ilan etmiş durumdayız” dedi. Başkan Babaoğlu, korona virüsünün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını söyleyerek, vatandaşlarımızın panik yapmamasını istedi. Başkan Babaoğlu, Hendek Belediyesinin etkinliklerine alınan tedbirler kapsamında bir süre ara verildiğini duyurdu.

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