Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini sıklaştırdı

Altınküre okulları, korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı.

Çok sayıda kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Altınküre okul yönetimi, okul genelinde ve okula gelen servisler dezenfekte edildiği öğrenildi. Altınküre okullarından yapılan yazılı açıklamada, “Altınküre okulları olarak okulumuzda korona virüsü başta olmak üzere bahar mevsimi hastalıklarına karşı önlem aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Okulumuzun her yerinde uygulanan temizlik aşamaları sürekli yenilenmekte olup okul servislerimiz her sabah ve akşam öğrencilerimizin güvenliği için dezenfekte edilmektedir” denildi.

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