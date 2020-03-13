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Sakarya´da öğretmenle velileri buluşturan 'Kah-Veli' projesi

DHA

Sakarya´da öğretmenle velileri buluşturan 'Kah-Veli' projesi


Ramiz Kaan OKTAR/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da `Kah-Veli Saatler´ projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 6 rehber öğretmen ve 1 özel eğitim öğretmeni eşliğinde kahvehanelerde bir araya geldiği velilere aile içi iletişim, sınav kaygısı, teknoloji ve madde bağımlılığı konularında eğitim veriyor. 
Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü´nce hayata geçirilen `Kah-Veli Saatler´ isimli proje kapsamında 5 rehber öğretmen ve 1 özel eğitim öğretmeni kahvehanelerde velilerle bir araya geliyor. Ailelere teknoloji ve madde bağımlılığının yanı sıra aile içi iletişim, sınav kaygısı gibi konularda bilgi veriliyor.  
Proje kapsamında Karapürçek ilçesindeki kahvehanede gerçekleştirilen programa Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Karapürçek İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Doğramacı, öğretmen ile veliler katıldı. Verilen eğitimin ardından öğretmenler senaryosunu yazdıkları tiyatro oyununu sergiledi. Velilerin sorularını da yanıtlayan öğretmenler, destek için başvurulacak noktaları da anlattı. 
Proje ile tüm ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten rehber öğretmen Şura Çetin, "Programımızın içeriğinde aile içi iletişim, sınav kaygısı gibi konuları ön plana çıkartıyoruz. Bu bilgilendirmelerin sonunda ise bir tiyatro oyunumuz var. Bu oyunda ufak dokunuşlarla ailelere kendi hatalarını anlatmaya çalışıyoruz. Devamında da soru-cevap kısmı yapıyoruz" dedi. 
'ÇOCUKLARIMIZ BİZİM İÇİN O KADAR ÖNEMLİ Kİ SİZİN AYAĞINIZA GELDİK'
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da, proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Aslında insanoğluna eşit olarak dağıtılmış tek servet olan zamanı çocuklarımız için harcayalım düşüncesiyle çıktığımız bir yolculuk bu. Bu yolculukta kahvehaneleri tercih ederek ailelere `çocuklarımız bizim için o kadar kıymetli ki, biz sizin ayağınıza geldik´ dedik. Tüm bağımlılık süreçlerinin ilk adımı aslında aile içi iletişimde yaşanan problemler, bu yüzden aile her gece kahvehaneye ya da başka yere gidiyorsa burada bir problem var demektir. Çocukların ilk öğretmeni anne ve babalarıdır, istiyoruz ki çocuklarımızın her temasta bulunduğu yetişkine ulaşalım ve onların hayatında güzel izler bıraksın. Ülkesi için ölmeyi bildiği gibi ülkesi için yaşamayı ve üretmeyi de bilen bir nesil yetiştirmeyi arzu ediyoruz." 
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karapürçek Ramiz Kaan OKTAR
2020-03-13 10:51:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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