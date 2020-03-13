Rektör Sarıbıyık, SUBÜ'de ki korona virüsü önlemlerini açıkladı

Korona virüsünün Türkiye’de görülmesi üzerine SUBÜ bünyesinde de önlemler alındı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık imzasıyla yayınlanan duyuruda ülke genelindeki tüm üniversitelerde uygulanacak 3 haftalık tatilin staj yapan ve 3+1 ve 7+1 eğitim modelleri ile işletmelerde bulunan öğrencileri de kapsadığı ifade edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık imzasıyla Dünya’da hızlı bir şekilde yayılarak Türkiye’de de tespit edilen yeni nesil korona virüsüne karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının çıktıları doğrultusunda; SUBÜ bünyesindeki akademik ve idari personellerle öğrencilerin eğitim süreçleriyle ilgili kararlara yönelik bir duyuru yayınlandı.

Yayınlanan duyuruda, "Yetkililer tarafından Türkiye’deki tüm üniversiteler öğrenciler için 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta süre ile tatil edilmiştir. Tatil kararı tüm öğrencilerimiz için geçerli olup; staj yapan, 3+1 ve 7+1 eğitim modelleri ile işletmelerde bulunan öğrencilerimizi de kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde uzaktan ya da online ders yapılmayacaktır. Yurtiçi seyahat yapacak öğrencilerimizin yetkililer tarafından yapılan uyarılara dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Erasmus + programı kapsamında yurtdışında bulunan öğrencilerimiz istemeleri durumunda, üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü ile irtibat kurarak ülkeye dönüş yapabilirler. Dönüş yapan öğrencilerimiz süre kaybına uğramaksızın, eğitim öğretim ve stajlarına üniversitemizde devam edebilirler. Yurtdışı seyahatine zaruret olmadıkça çıkılmamalıdır. Yurtdışından dönen öğrencilerimiz (Türk ve yabancı uyruklu) 14 gün süreyle karantinaya alınabilir veya ileride alınacak tedbirler kapsamında ülkeye girişlerine izin verilmeyebilir. Kredi Yurtlar Kurumu yetkililerinden aldığımız bilgilere göre yurtların kapatılması söz konusu değildir. Bununla birlikte dezenfekte çalışmaları sürecinde yurtlar içerisinde kısa süreli yer değiştirmeler yaşanabilecektir. Akademik ve idari personelimizden yöneticiler hariç olmak üzere kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar ile 60 yaş üzerinde bulunanlar birimlerini bilgilendirmeleri kaydıyla idari izinli sayılacaktır. Bunun dışındaki personelimizin talep etmeleri halinde yıllık izin kullanmaları mazeretleri çerçevesinde birimlerince değerlendirilecektir. Ülkemizin korona virüsü ile başarılı mücadelesine paralel olarak üniversitemizde de gereken tedbirler alınmış ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Ülkemizin Yetkili Kurullarının yapacağı açıklamalar doğrultusundaki yeni düzenlemeler üniversitemizin web sayfası ve resmi sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşılacaktır. Bu süreçte sükunetle hareket edilmesi, tedbirli olunması ve tarafımızdan paylaşılmayan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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