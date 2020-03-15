Koruyucu kıyafet giyip, nişanlanan arkadaşlarına maske taktı 

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ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, arkadaşlarının nişan törenine katılan kişi, espri amacıyla koruyucu kıyafet giyip, koronavirüse karşı çifte maske taktı.

Adapazarı'nda, otelde düzenlenen nişan törenine katılan kişi, espri amacıyla koruyucu kıyafet giyerek, maske ve gözlük takıp, salona girdi. Koronavirüse karşı koruyucu kıyafet giyen kişiyi görenler ise şaşırdı. Takı sırasına da giren kişi, nişanlanan arkadaşlarına maske takıp, fotoğraf çektirdi. Nişanlı çift ise bir süre sonra maskeyi çıkarıp, masanın üzerine koydu. Bazı kişiler ise esprisi nedeniyle bu kişiye tepki gösterdi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2020-03-15 12:24:59



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