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Eczacılar korona virüs için AVM’de stant açarak vatandaşı bilgilendirdi Uzman Eczacı İlhan Durgut: “Aidiyet ruhumuzla, millet olma bilincimizle bu hastalığı yenebiliriz” Ali Dayıoğlu adlı vatandaş: “Biz de temizliğimize dikkat ederek, çok kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tokalaşmayı bir yere bıraktık zaten”

İHA

Sakarya'da eczacılar, Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) projesi kapsamında yeni tip korona virüs salgınına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

Eczacılar korona virüs için AVM’de stant açarak vatandaşı bilgilendirdi Uzman Eczacı İlhan Durgut: “Aidiyet ruhumuzla, millet olma bilincimizle bu hastalığı yenebiliriz” Ali Dayıoğlu adlı vatandaş: “Biz de temizliğimize dikkat ederek, çok kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tokalaşmayı bir yere bıraktık zaten”

Sakarya'da eczacılar, Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) projesi kapsamında yeni tip korona virüs salgınına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.
Sivil toplum kuruluşu S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneği, Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) projesi kapsamında Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM’de kurduğu stantta vatandaşları tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü hakkında bilinçlendiriyor. AVM’nin açılış saatinden kapanış saatine kadar sürecek olan bilinçlendirme etkinliğinde vatandaşlara korona virüs hakkında broşür dağıtılması, bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
Bilinçlendirme etkinliğinde korona virüs hakkında bilgiler alan vatandaşlardan Musa Kurt, “Bu bilgilendirme Türkiye genelinde zaruri bir ihtiyaç. Gerçekten yapılanlar için ben kendi ve Türkiye adına seviniyorum. Kanal ve televizyonlarda bu bilgilendirmeler bir bir anlatılıyor, memnunuz ve inşallah daha fazla sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız. Ben bu dünyada sabrın mükafat olacağını, en azından Nisan sonuna kadar veya Nisan başına kadar verilen bilgiler içerisinde yaşanmasını, insanlığımız adı altına mecburi görüyorum. Sabrın selamet olduğunu tüm İslam alemi biliyor” dedi.

"Aidiyet ruhumuzla, millet olma bilincimizle bu hastalığı yenebiliriz"
Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama (S.A.B.A.H) Arama Kurtarma Derneği Kurucu Başkanı İlhan Durgut, Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) projesi kapsamında yeni tip korona virüs salgınına karşı vatandaşları bilinçlendirdiklerini dile getirerek, “Bugünkü yaptığımız etkinlik SABAH Arama Kurtarma Derneği bünyesinde yaptığımız bir projeyle alakalı. Bu projenin adı Afet ve Acil Durum Eczalığı kısaca ADEC diye adlandırdığımız bir projede gördüğünüz gibi Kovid19 diğer adıyla korona virüs hastalığı hakkında bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtarak, sözlü bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında bu konuda insanımız oldukça bilinçli sayılır fakat biz aynı zamanda bu ruhu da oluşturmak istiyoruz. Çünkü Kovid19 havadan damlacık yolu ve temas yoluyla bulaşan bir hastalık. Biz burada özellikle şunu vurguluyoruz; bu hastalık konusunda herkes birbirini kollayacak ve aidiyet ruhumuzla millet olma bilincimizle birbirimizi eğer hastalıktan korursak o zaman bu hastalığı yenebiliriz. Kısacası kendini riskli görenler, hastalık konusunda kendisini riskli görenler mutlaka başkalarını korumak adına evlerinde belirli bir süre kalsınlar, dışarıya çıkmaları gerekiyorsa da tıbbi maske takarak çıksınlar ve bu şekilde diğerlerini hasta etmeyerek bu hastalığın yayınlamasını önleyebiliriz. Bu bilinç ve ruhu oluşturmaya çalışıyoruz. Burada ilk defa bugün sahaya inerek, halkın daha yakınına taşıdık. Broşürümüz, kendimize özgün bir broşür. Yeni tip korona virüsü hakkında bilinmesi gerekenler diye adlandırdığımız ön yüzü var ve bu konuda yaptığımız bilgilendirme çalışması ve hemen orta sayfasında her bireye bulaşıcılığı önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır dediğimiz bir slogan gibi yazımız var. Ve onun altında da diğer bilgilendirme ile arka kısmında ise Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı 14 kuralı içeren bir bilgilendirme yönü mevcut. Bunlarla ilgili halkımıza hem sözlü hem de yazılı olarak bilgilendirme yaparak özellikle halkımızda ki bu ruhu oluşturmaya çalışıyoruz. Etkinlik sabah 10.00’da başladı, akşam 22.00’a kadar sürecek yani AVM’nin tüm açık bulunduğu saatler boyunca bilgilendirmeyi yapacağız” diye konuştu.

"Tokalaşmayı bir kenarı bıraktık"
Virüs için verilen talimatları yerine getirdiklerini ve virüs nedeniyle umreye gidemediğini belirten Ali Dayıoğlu, “Bu virüs duyulduğundan beri hep temkinliyiz. Allah devletimize zeval vermesin, çünkü başından beri tedbir alındı ve bundan dolayı virüsü inşallah Türkiye ve ilimizde en düşük şekilde atlatacağımıza inanıyorum, inancım sonsuzdur. Cenabı Allah bizi koruyacaktır inşallah ama insanlarımız ne yazık ki marketlerde bir şey bırakmadılar, çok yanlış bir şey. Buradan belirli miktarda alırsın ama gerçekten söylüyorum kolonya bulamadım, birkaç market gezdim ve bulamadım. Bu kadar bir fırsatçılık ve dengesizlik olmaz. Ben şahsım olarak umrede olacaktım ama bu virüsten dolayı gidemedim. Ama nasip değilmiş ona da inancımız sonsuzdur. Başta temizlik olmak üzere tavsiyelerde bulundu bize virüsle ilgili. Eller yıkanmamışken göz, ağız ve buruna dokunulmaması gerektiğini tavsiye ettiler. Bunu biz uyguluyoruz elimizden geldiği kadar. Ben devamlı olarak gözüm kaşındığı zamanlarda elimi oraya götürürken, aklıma geliyor bu uyarılar ve kendimi geriye çekiyorum. Biz de temizliğimize dikkat ederek, çok kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tokalaşmayı bir yere bıraktık zaten. Tavsiyeleri dinliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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