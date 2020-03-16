İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı binalar ve araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan binaları dezenfekte etmeye devam ediyor. Son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı binalar ve araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.