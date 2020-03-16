Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi Boşaltılan hastane sadece korona şüphelileriyle ilgilenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi Boşaltılan hastane sadece korona şüphelileriyle ilgilenecek

İHA

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi boşaltılarak karantina hastanesine çevrildi.

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi Boşaltılan hastane sadece korona şüphelileriyle ilgilenecek

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi boşaltılarak karantina hastanesine çevrildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsünün tespitinin yapıldığı 25 hastanenin ismi açıklandı. Açıklanan hastanelerin içinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de (SAÜEAH) bulunuyor. SAÜEAH'ta yaşanan yoğunluk nedeniyle alınan yeni kararla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi tamamen boşaltılarak karantina hastanesine çevrildi. Hastane içinde bulunan hastalar başka hastanelere gönderilirken, poliklinikler hizmet vermeyecek. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan karantina altındaki hastalarda bu hastaneye sevk edilecek. Hastane içinde görevlilerin maske takarak önlem aldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beton mikserine çarpan otomobil yandı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Beton mikserine çarpan otomobil yandı, sürücü öldü
Serdivan'daki hastane, olası durumda enfeksiyon hastalıkları için kullanılacak
YEREL HABERLER Serdivan'daki hastane, olası durumda enfeksiyon ...
Erkek öğrenci yurdunun çatısı yandı
YEREL HABERLER Erkek öğrenci yurdunun çatısı yandı
Alev alan araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alev alan araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak ...
İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi
(Görüntülü) Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga 2 ...
Duble yolda beton mikserine çarpan araç alev alev yandı Alev topuna dönen araçta bulunanların son anda kendilerini dışarıya atması olası bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Duble yolda beton mikserine çarpan araç alev alev ...
Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı 
Yer sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı Cam çerçevenin yere indiği olayda 1 kişi bıçakla, diğer 1 kişi ise kafasına aldığı sandalye darbesiyle yaralandı
YEREL HABERLER Yer sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada ...
Karasu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı 1 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüpheli yakalanarak tutuklandı
YEREL HABERLER Karasu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı 1 kişiyi ...
Takla atarak hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular
YEREL HABERLER Takla atarak hurdaya dönen otomobilden yaralı ...
Eczacılar korona virüs için AVM’de stant açarak vatandaşı bilgilendirdi Uzman Eczacı İlhan Durgut: “Aidiyet ruhumuzla, millet olma bilincimizle bu hastalığı yenebiliriz” Ali Dayıoğlu adlı vatandaş: “Biz de temizliğimize dikkat ederek, çok kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tokalaşmayı bir yere bıraktık zaten”
YEREL HABERLER Eczacılar korona virüs için AVM’de stant açarak ...
Başkan Babaoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde ...
(Görüntülü) Koruyucu kıyafet giyip, nişanlanan arkadaşlarına maske taktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koruyucu kıyafet giyip, nişanlanan ...
Koruyucu kıyafet giyip, nişanlanan arkadaşlarına maske taktı 
YEREL HABERLER Koruyucu kıyafet giyip, nişanlanan arkadaşlarına ...
Adatıp Sakarya Hastanesinde 14 Mart tıp bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Adatıp Sakarya Hastanesinde 14 Mart tıp bayramı ...
Yeni Cami dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Yeni Cami dezenfekte edildi
Başkan Babaoğlu, 14 Mart tıp bayramında aile ve sağlık çalışanlarının yanında oldu
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, 14 Mart tıp bayramında aile ve ...
İş yeri sahibi dükkanının önünde silahla vuruldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER İş yeri sahibi dükkanının önünde silahla vuruldu: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X