SAÜ tedbiri elden bırakmıyor

Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi?

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), hafta sonu yapılan sınavları corona virüs salgınına karşı özel tedbirler altında gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı Türkçe hazırlık eğitimi gören uluslararası öğrencilerin sınavları, TÖMER’de yoğun önlemler altında gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 Türkçe hazırlık öğrencisi sıkı bir denetim ve alınan özel tedbirlerle sınava girerken, sınav öncesinde maske dağıtımı, ellerin dezenfektanlarla temizlenmesi, yapılan pasaport kontrolünde öğrencilerin ülkeye girişçıkış tarihlerine bakılması gibi birçok önlem alındı. Uluslararası öğrenciler SAÜ Rektörlüğünün de desteğiyle alınan tedbirlere uyarak sınavlarını başarıyla tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.