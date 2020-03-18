Adatıp Hastanesinde açılan ‘Sıhhiye - 1915’ fotoğraf sergisi beğeni topladı

Adatıp Sakarya Hastanesi’nde açılan ‘Sıhhiye1915’ fotoğraf sergisi beğeni topladı.

Çanakkale Zaferinin 105. yılı nedeniyle, Özel Adatıp Sakarya Hastanesi’nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Savaşın devam ettiği günlerde çekilen ve çok az bilinen fotoğraflarda, cephedeki ordunun yanı sıra cephe gerisinde savaş veren sağlık ordusunun görüntüleri ve o anların hikayeleri yer aldı.

Ayrıca, sergi alanının hemen yanında bulunan özel bir köşede Çanakkale Zaferi 3 boyutlu dekorla canlandırıldı.

Türk Bayrağıyla birlikte 57. Alay Sancağının ve bilgilerinin yer aldığı Çanakkale Zaferi Köşesi, hasta ve hasta yakınları tarafından ilgiyle gezilerek, beğeni topladı.

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