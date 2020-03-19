Tartıştığı eşine kızdı evi yaktı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi tartıştığı eşine kızıp evi yaktı.

Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. isimli bir kişi tartıştığı eşinin ailesinin evine gitmesi sonrası sinirlenen koca evi yaktı. Evi yaktıktan sonra kayıplara karışan C.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Evin yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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