Geyve’deki sosyal tesisler korona virüsü nedeniyle kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Geyve’deki sosyal tesisler korona virüsü nedeniyle kapatıldı

İHA

Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle Geyve Belediyesi'ne bağlı sosyal tesisleri kapatıldığı belirtildi.

Geyve’deki sosyal tesisler korona virüsü nedeniyle kapatıldı

Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle Geyve Belediyesi’ne bağlı sosyal tesisleri kapatıldığı belirtildi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirler genişleyerek devam ediyor. Geyve Belediyesi ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmenin ötesinde bir adım atarak sosyal tesisleri kapattı. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya korona virüs ile daha etkin mücadele etmek için sosyal tesislerin kapatıldığını söyledi.
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya geçici bir süre için Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesisleri (Seyir Terası) ve Nehirpark Tesisleri’nin kapatıldığını aktararak, “İnsan sağlığından daha önemli bir durum olamaz. Gerek çalışanlarımız gerekse vatandaşlarımızın sağlığı için tesislerimizde hizmete geçici süre ara verdik. Sürecin en başından beri vurgulanan bir konu var. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamak lazım” dedi.
Başkan Murat Kaya tesislerin kapatıldığını ancak isteyen vatandaşların geyva.com.tr adresinden online alışveriş yapabileceklerini söyledi. Kaya, “Küresel salgın haline gelen korona virüse karşı Geyve Belediyesi olarak çalışmalarımızı en etkin şekilde sürdürüyoruz. Alınan önlemlere uyulması konusunda sadece bizlere değil sizlere de çok büyük görevler düşüyor. Önümüzdeki günler son derece önemli. Bu önemli süreçle virüsten korunmak için tüm yöntemlerini ve kurallarını en etkin biçimde uygulamalıyız. İnşallah bu süreci birlikte atlatacağız, birlikte başaracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi
Gizemfrit Unicera’da Seramik sektörüne yönelik çözümlerini tanıttı
YEREL HABERLER Gizemfrit Unicera’da Seramik sektörüne yönelik ...
Tartıştığı eşine kızdı evi yaktı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşine kızdı evi yaktı
Hendek Zabıtasından koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Hendek Zabıtasından koronavirüs denetimi
(Görüntülü) GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
Geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın
Birçok kez alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasında tekrar yangın çıktı Yangın itfaiye erlerince kontrol altına alındı Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesiste maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Birçok kez alevlere teslim olan geri dönüşüm ...
Sakarya Valiliğinde koronavirüs toplantısı Vali Ahmet Hamdi Nayir: "Milletçe hep birlikte hareket etmeliyiz"
YEREL HABERLER Sakarya Valiliğinde koronavirüs toplantısı Vali Ahmet ...
SUBÜ’de dersler uzaktan eğitim yoluyla 23 Mart’ta başlıyor
YEREL HABERLER SUBÜ’de dersler uzaktan eğitim yoluyla 23 Mart’ta ...
Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı Trafik polislerince 678 bin TL ceza kesilirken, 58 araçta trafikten men edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 ...
Adatıp Hastanesinde açılan ‘Sıhhiye - 1915’ fotoğraf sergisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Adatıp Hastanesinde açılan ‘Sıhhiye - 1915’ fotoğraf ...
Korona virüsü sonrası kendini sağlıkçı olarak tanıtan dolandırıcılar serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Korona virüsü sonrası kendini sağlıkçı olarak tanıtan ...
Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı
YEREL HABERLER Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı
Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ...
Hendek’te şehitleri anma programı gerçekleşti
YEREL HABERLER Hendek’te şehitleri anma programı gerçekleşti
Serdivan’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Serdivan’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya’da törenle kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya’da törenle ...
Karasu'da kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Karasu'da kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı
(Görüntülü) Sahte dezenfektan uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sahte dezenfektan uyarısı
Sahte dezenfektan uyarısı
YEREL HABERLER Sahte dezenfektan uyarısı
Yayaya yol vermek için duran kamyonete, cip çarptı
YEREL HABERLER Yayaya yol vermek için duran kamyonete, cip çarptı
Rektör Sarıbıyık, “Öğrencilerimizin mağdur olmaması için tedbirler alıyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Sarıbıyık, “Öğrencilerimizin mağdur olmaması ...
Başkan Alemdar’dan koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Alemdar’dan koronavirüs uyarısı
Sakarya’da postane ve bankalarda koranavirüs önlemi Virüs tedbirleri kapsamında müşteriler 5 ve 10’arlı şekilde içeriye alınıyor Postaneye gelen müşteri Muzaffer Çelik: "Alınan önlemlerden memnunum"
YEREL HABERLER Sakarya’da postane ve bankalarda koranavirüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X