Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.20 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan bir fırın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek M.A.’yı ayağından yaraladı.
Kanlar içerisinde yere yığılan yaralı M.A.’yı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adapazarı'da lise ve halk eğitim merkezinde maske üretiliyor
YEREL HABERLER Adapazarı'da lise ve halk eğitim merkezinde maske ...
(Görüntülü) Eski sevgilisini 7 aylık bebeğini düşürmesi için dövdürdü, tahliyesini istedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski sevgilisini 7 aylık bebeğini ...
Eski sevgilisini 7 aylık bebeğini düşürmesi için dövdürdü, tahliyesini istedi
YEREL HABERLER Eski sevgilisini 7 aylık bebeğini düşürmesi için ...
Serdivan Belediyesi ekipleri dezenfekte işlemlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi ekipleri dezenfekte işlemlerine ...
C vitaminin kaynağı olan limona talep arttı Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan: "Narenciye ürünleri bu ortamda sıklıkla alınması ve tüketilmesi lazım"
YEREL HABERLER C vitaminin kaynağı olan limona talep arttı Sakarya ...
Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor
YEREL HABERLER Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre ...
Geyve’deki sosyal tesisler korona virüsü nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Geyve’deki sosyal tesisler korona virüsü nedeniyle ...
Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkanlar koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi
Gizemfrit Unicera’da Seramik sektörüne yönelik çözümlerini tanıttı
YEREL HABERLER Gizemfrit Unicera’da Seramik sektörüne yönelik ...
Tartıştığı eşine kızdı evi yaktı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşine kızdı evi yaktı
Hendek Zabıtasından koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Hendek Zabıtasından koronavirüs denetimi
(Görüntülü) GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
Geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın
Birçok kez alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasında tekrar yangın çıktı Yangın itfaiye erlerince kontrol altına alındı Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesiste maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Birçok kez alevlere teslim olan geri dönüşüm ...
Sakarya Valiliğinde koronavirüs toplantısı Vali Ahmet Hamdi Nayir: "Milletçe hep birlikte hareket etmeliyiz"
YEREL HABERLER Sakarya Valiliğinde koronavirüs toplantısı Vali Ahmet ...
SUBÜ’de dersler uzaktan eğitim yoluyla 23 Mart’ta başlıyor
YEREL HABERLER SUBÜ’de dersler uzaktan eğitim yoluyla 23 Mart’ta ...
Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı Trafik polislerince 678 bin TL ceza kesilirken, 58 araçta trafikten men edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 ...
Adatıp Hastanesinde açılan ‘Sıhhiye - 1915’ fotoğraf sergisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Adatıp Hastanesinde açılan ‘Sıhhiye - 1915’ fotoğraf ...
Korona virüsü sonrası kendini sağlıkçı olarak tanıtan dolandırıcılar serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Korona virüsü sonrası kendini sağlıkçı olarak tanıtan ...
Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı
YEREL HABERLER Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı
Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ...
Hendek’te şehitleri anma programı gerçekleşti
YEREL HABERLER Hendek’te şehitleri anma programı gerçekleşti
Serdivan’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Serdivan’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya’da törenle kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya’da törenle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X