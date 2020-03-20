TEM Otoyolunda korkutan kaza Hafif ticari aracın çarptığı demir yüklü tır alev alev yandı Otoyolda bir süre trafiğe kapanan Ankara istikameti trafiğe açıldı

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada demir yüklü tırın kopan yakıt deposu sonucu çıkan yangında alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Anadolu TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinileni bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Necip Y. idaresindeki 34 JH 2574 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette ilerlemekte olan Şahin S. idaresindeki yabancı plakalı demir yüklü tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın yakıt deposu koparak bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tırı adeta alev topuna dönüştürdü. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazanın meydana geldiği ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Ankara istikameti, söndürme çalışmaları sonrasında araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Ölen veya yaralananın olmadığı ve tırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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