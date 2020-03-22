Demir yolundan kablo hırsızlığına 4 gözaltı

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Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, demir yolundan 150 metre uzunluğunda kablo çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Geyve'ye bağlı Doğançay Dereköy Mahallesi´nde, demir yolundan kablo çalındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Olay yeri çevresinde yapılan çalışma sonucu İ.Y.A., T.G., İ.A. ve M.T., çaldıkları 150 metre uzunluğundaki kablo ile sazlık alanda yakalandı. Hafif ticari araçla hattın bulunduğu alana gelerek, kablo çaldığı belirlenen 4 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR

2020-03-22 12:02:06



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