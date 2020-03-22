Korona virüs salgınında anne adaylarına uyarılar Anneliğe ve Gebeliğe Destek Derneği Başkanı Yasin Bilgin: “Anne adayları bu izole dönemde günlük sıcak su ile duş alarak kendilerini daha iyi hissedebilirler”

Toplum genelinde stres ve kaygı oluşturan korona virüsün hamilelik dönemindeki anne adaylarını da psikolojik olarak etkilediğini söyleyen Anneliğe ve Gebeliğe Destek Derneği Başkanı Yasin Bilgin, bu süreçte yapılması gerekenler hakkında anne adaylarını bilgilendirdi.

Son günlerde artan korona virüs haberleri toplum genelinde stres ve kaygı oluştururken, anne adayları da bu süreçte psikolojik olarak en çok etkilenen kesim arasında yer alıyor. Anneliğe ve Gebeliğe Destek Derneği (GERADO) Başkanı Yasin Bilgin, anne adaylarını bu süreçte neler yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirdi. Hamilelikte stres, anksiyete ve korku ile mücadele konusunda çalışmalar yapan Bilgin, sadece dünya olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, bu zor süreçte ortak akla muhtaç olunduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanlığının süreç genelinde üstün performans sergilediğini söyleyen Bilgin, “Korona virüs konusunda her kafadan ayrı seslerin çıktığı günümüzde Sağlık Bakanlığımızın söylediği harici hiçbir söz veya habere itimat etmemeliyiz. Özellikle anne adaylarımızın bu süreçte azami hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Çünkü stres her alanı olumsuz etkilediği gibi gebeleri de olumsuz etkilemektedir. Bizler anne adaylarının daha sakin ve rahat bir doğum süreci geçirmelerini diliyoruz. Eğer bir anne ne kadar stresli ve huzursuz bir hamilelik dönemi geçirirse bebek de bunlardan etkilenerek hastalıklara daha fazla meyilli hale gelir” dedi.

Anne adaylarının bu dönemde günlük sıcak su ile duş alarak kendilerini daha iyi hissedebileceklerini aktaran Bilgin, “Anne adayları bu izole dönemde günlük sıcak su ile duş alarak kendilerini daha iyi hissedebilirler. Sıcak su yorgun kasların gerginliğini gevşetir ve sıkıntılarınızı azaltır. Su gevşetici etkiye sahiptir. Günlük derin nefes egzersizleri ile kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilirler. Gebelik döneminde yapılan nefes egzersizleri ile sırt ağrılarının azalmasına ve ödem şikayetlerine katkıda bulunabilirler. Aynı zamanda doğum öncesi antrenman yaparak bu süreçlerini verimli bir şekilde geçirebilirler” diye konuştu.

GERADO TİME uygulamasından da bahseden Bilgin, “Bu uygulamayla anne adayları artık stres ve anksiyetenin bedende oluşturduğu olumsuz etkilerden kurtulabilecekler. Bizler de gebeleri doğuma hazırlarken trans ileri meditasyon eğitimi olan GERADO TİME uygulamasını kullanmaktayız. Anne adaylarının çok özel GERADO TİME uygulamaları ile stres ve anksiyetenin bedende oluşturduğu olumsuz etkilerden kurtulabilmelerini sağlıyoruz. Bu yöntemle anne adaylarımızın doğuma bakış açılarını yeniden çerçeveleyerek, doğal doğuma giden yolda en önemli adımı atmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

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