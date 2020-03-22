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22 Mart ATT Günü'nü görev başında geçirdiler

DHA

22 Mart ATT Günü'nü görev başında geçirdiler


Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´da görev yapan 112 Acil personelleri, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü görev başında geçirdi. 112 Acil ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun şekilde çalışmaya devam etti.
22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nde Sakarya´da 34 nokta ve 1 komuta merkezinde toplam 492 kişi yoğun şekilde görev yapmaya devam ediyor. Toplam 20 doktor, 152 paramedik, 233 acil tıp teknisyeni ve diğer personelleriyle hizmet veren 112 Acil ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. İl genelinde 59 tane ambulans bulunurken, her görev sonrasında araçlarda temizlik ve sterilizasyon yapılıyor. Ekipler, olası koronavirüs şüphesiyle gittikleri her görevde ise koruyucu ekipmanlarını giyerek önlem alıyor.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2020-03-22 18:06:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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